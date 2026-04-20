Feszítővassal betört a házba, majd agyonverte az anyósát a dühös férj

Mindeközben az apósa az emeleten aludt.
2026. április 20., hétfő 20:49
Egy 35 éves egyesült államokbeli ohiói férfit, Jonathan Schmidtet azzal vádolják, hogy feszítővassal betört 68 éves anyósa, Marcia Van Druten házába, majd agyonverte őt, miközben a válóper zajlott a lányával – közölte a lawandcrime.

A gyilkos szerdán este 9 körül megjelent a sértett házánál, egy feszítővassal betörte a tolóajtót, és amíg a férj fent aludt, agyonverte a nőt.

Mint kiderült, az elkövető egyik barátja megkereste a sértett lányát, és elárulta neki, hogy a volt férje bántani fogja az anyját. A rémült nő azonnal felhívta őt, de nem érte el, így az apját hívta, aki felvette, és az emeltről lesétálva megtalálta a meggyilkolt feleségét.


Az áldozat halálát többszörös tompa ütés okozta. A gyanúsított elmenekült a környékről, de másnap reggel letartóztatták.

A gyilkosnak és feleségének van egy egyéves kisfia, aki koraszülöttként született, amikor a pár körülbelül 15 hónappal ezelőtt nászúton volt. A pár épp válik, ám a szülők között vita alakult ki a felügyeleti jogról, valamint a férj által fizetett gyermek- és házastársi tartásdíjról is.

A bűnöst gyilkossággal vádolják, és a Lucas megyei börtönbe szállították.

Nyitókép: Lucas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

 

