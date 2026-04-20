Videón a brutális földrengés Japánban, szökőárriadót is elrendeltek



Az NHK japán televízió a szökőárriadó utáni adásában a hullámok elől elinduló hajókat mutatott a hokkaidói Hacsinohe kikötőben, miközben a képernyőn "Cunami! Meneküljenek!" figyelmeztetés villant fel. A műsorban elhangzott, hogy több kikötővárosban - köztük a 2011-es földrengésben és szökőárban súlyosan érintett Ocucsiban és Kamaisiban – evakuálták az ottélőket. A rengés epicentrumától délre fekvő Mijagi és Fukusima partvidékeire enyhébb szökőár-figyelmeztetés adtak ki.

Tsunami heads for Japan coast after massive 7.4-magnitude earthquake

Japan tsunami alert: Authorities have cautioned that waves as high as 3 metres could reach parts of Iwate Prefecture and Hokkaido pic.twitter.com/mvxuOpS2xA — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) April 20, 2026



Takaicsi Szanae japán miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva elmondta: a kormány vészhelyzeti munkacsoportot hozott létre, akik jelenleg a károkat és az áldozatok számát mérik fel. A kormányfő felszólította az érintett területeken élő embereket, hogy meneküljenek magasabban fekvő, biztonságos helyre.

A meteorológiai szolgálat egy külön televíziós sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a következő napokban és hetekben erős utórengések fordulhatnak elő. Az ügynökség figyelmeztetése szerint az előrejelzett 3 méteres szökőár súlyos károkat okozhat az alacsonyan fekvő területeken, épületeket áraszthat el, és az érkező hullámok bárkit elsodorhatnak, aki a szabadban tartózkodik.