Tömeges rosszullét: Két tucat sportoló került kórházba

Nyugtalanító események árnyékolták be Romániában egy aradi korosztályos labdarúgótornát, ahol több tucat fiatal sportoló lett rosszul röviddel egy közös étkezést követően.

A Maszol beszámolója szerint a Steaua București U15-ös és U16-os csapatainak összesen 24 játékosát kellett kórházba szállítani szombaton. A fiatalok a Maros-parti Arad városában vettek részt egy tornán, ahol a házigazda UTA Arad ellen léptek pályára.

A mérkőzést követően a csapat egy szállodai étteremben ebédelt, nem sokkal később azonban többen rosszul lettek. A játékosoknál hányinger és hasmenés jelentkezett, ezért az aradi sürgősségi kórházba szállították őket kivizsgálásra.



Az eset kapcsán ételmérgezés gyanúja merült fel, ezért a közegészségügyi hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, mi okozhatta a tömeges rosszullétet.