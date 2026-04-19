2026. április 19. vasárnap
Tömeges rosszullét: Két tucat sportoló került kórházba

Tömeges rosszullét: Két tucat sportoló került kórházba
Egy közös étkezés után jelentkeztek a tünetek.
2026. április 19., vasárnap 08:32
Nyugtalanító események árnyékolták be Romániában egy aradi korosztályos labdarúgótornát, ahol több tucat fiatal sportoló lett rosszul röviddel egy közös étkezést követően.

A Maszol beszámolója szerint a Steaua București U15-ös és U16-os csapatainak összesen 24 játékosát kellett kórházba szállítani szombaton. A fiatalok a Maros-parti Arad városában vettek részt egy tornán, ahol a házigazda UTA Arad ellen léptek pályára.

A mérkőzést követően a csapat egy szállodai étteremben ebédelt, nem sokkal később azonban többen rosszul lettek. A játékosoknál hányinger és hasmenés jelentkezett, ezért az aradi sürgősségi kórházba szállították őket kivizsgálásra.


Az eset kapcsán ételmérgezés gyanúja merült fel, ezért a közegészségügyi hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak, hogy kiderítsék, mi okozhatta a tömeges rosszullétet.

A helyi információk szerint a fiatal sportolók állapota nem súlyos, kórházi bennfekvésre nincs szükség, ugyanakkor alapos kivizsgáláson esnek át. A szakemberek azt is ellenőrzik, hogy biztonságos-e számukra a visszautazás Bukarestbe.

