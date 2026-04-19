Özbas Szofi aranyérmes lett a cselgáncs Európa-bajnokságon

A legyőzöttek között volt kétszeres felnőtt Eb-ezüstérmes, junior világ-, és Európa-bajnok, ám egyikük sem tudta megállítani a magyar versenyző menetelését. Azt tudta mindenki, hogy remek formában érkezett a kontinensviadalra, ugyanis februárban megnyerte a sportág egyik legfontosabb viadalát, a Párizsi Grand Slam-et – ez volt a negyedik Grand Slam-győzelme –, és a sikeres 2026-os szezonkezdetnek köszönhetően Özbas Szofi stabilan a világelithez tartozik, jelenleg a világranglista 4. helyét foglalja el a 70 kg-os súlycsoportban.

Özbas Szofi mindig csak a következő meccsre koncentrált

Az immár kétszeres felnőtt Európa-bajnok a döntőt követően az M4 Sport riporterének kijelentette, hogy olyan gyorsan véget ért a döntő, szinte fel se tudta fogni, mi történt.

– Keresem a szavakat. Hihetetlen, hogy egy pillanat töredéke alatt mennyire nagy dolgok történhetnek. Ez még folyamatosan játszódik le bennem, még a hatása alatt vagyok. Az egész nap pozitív történések sorozata volt. Érzelmileg kicsit másképpen élem meg néha a dolgokat, mint ahogy objektíven történnek, de most érzelmi szinten is nagyon pozitív volt a nap, tudtam belőle táplálkozni – fogalmazott a boldog Özbas Szofi, aki hozzátette, hogy egyesével lépkedett előre, mindig csak a következő feladatra koncentrált, igyekezett az adott pillanatra figyelni. Mivel ez maximálisan sikerült, ennek köszönhető az újabb Eb-győzelme.