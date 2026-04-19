2026. április 19. vasárnap
Özbas Szofi aranyérmes lett a cselgáncs Európa-bajnokságon

Özbas Szofi 51 másodperc alatt győzte le francia riválisát a 70 kilósok Eb-döntőjében
Megszületett az első magyar érem az idei cselgáncs Európa-bajnokságon, s rögtön a legfényesebb fajtából. A Tbilisziben zajló kontinensviadal női 70 kg-os súlycsoportjában Özbas Szofi címvédőként ismét eljutott a döntőbe, ahol a francia Melkia Auchecorne elleni sikerével ismét Európa-bajnok lett.
Megvan a magyar sport újabb diadala, ugyanis a dzsúdó-válogatott első érme a tbiliszi cselgáncs Európa-bajnokságon. Az esélyeknek megfelelően Özbas Szofi nyakába aranyérem került 70 kilogrammban, ezzel megvédte címét. A 2023-ban vb-harmadik Özbas másodszor állhatott az Eb-dobogó tetejére, egyben megszerezte a magyar dzsúdósport 20. Európa-bajnoki aranyérmét.

Özbas Szofi immár kétszeres Európa-bajnok
Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Nem volt ellenfele, Özbas Szofi kimagaslik súlycsoportjából

A magyar küldöttség első számú éremvárományosának számító versenyző négy magabiztos győzelemmel jutott be ismét a fináléba, akárcsak tavaly Podgoricában. A döntőben a kétszeres junior világbajnok, öt World Tour-éremnél tartó francia Melkia Auchecorne várt rá, akitől kikapott korábbi egyetlen találkozójukon tavaly a csingtaói Grand Prix-n.  Özbas Szofi küzdelmei az Európa-bajnokságon:

  • Mariam Csanturia (grúz) wazarival nyert
  • Szudaba Agajeva (azeri) ipponnal nyert,
  • Eliszaveta Telcidu (görög) ipponnal nyert,
  • April Lynn Fohouo (svájci) ipponnal nyert,
  • Melkia Auchecorne (francia) ipponnal nyert.

A legyőzöttek között volt kétszeres felnőtt Eb-ezüstérmes, junior világ-, és Európa-bajnok, ám egyikük sem tudta megállítani a magyar versenyző menetelését. Azt tudta mindenki, hogy remek formában érkezett a kontinensviadalra, ugyanis februárban megnyerte a sportág egyik legfontosabb viadalát, a Párizsi Grand Slam-et – ez volt a negyedik Grand Slam-győzelme –, és a sikeres 2026-os szezonkezdetnek köszönhetően Özbas Szofi stabilan a világelithez tartozik, jelenleg a világranglista 4. helyét foglalja el a 70 kg-os súlycsoportban.

Özbas Szofi mindig csak a következő meccsre koncentrált

Az immár kétszeres felnőtt Európa-bajnok a döntőt követően az M4 Sport riporterének kijelentette, hogy olyan gyorsan véget ért a döntő, szinte fel se tudta fogni, mi történt.

– Keresem a szavakat. Hihetetlen, hogy egy pillanat töredéke alatt mennyire nagy dolgok történhetnek. Ez még folyamatosan játszódik le bennem, még a hatása alatt vagyok. Az egész nap pozitív történések sorozata volt. Érzelmileg kicsit másképpen élem meg néha a dolgokat, mint ahogy objektíven történnek, de most érzelmi szinten is nagyon pozitív volt a nap, tudtam belőle táplálkozni – fogalmazott a boldog Özbas Szofi, aki hozzátette, hogy egyesével lépkedett előre, mindig csak a következő feladatra koncentrált, igyekezett az adott pillanatra figyelni. Mivel ez maximálisan sikerült, ennek köszönhető az újabb Eb-győzelme.

