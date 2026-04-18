Meghalt a kitüntetett filmsztár, egy ország búcsúzik tőle
A tájékoztatás szerint a művész Lewy-testes demenciában szenvedett. Emmanuel Macron francia elnök az X közösségi oldalon búcsúzott Baye-től. Úgy fogalmazott: Franciaország olyan színésznőt veszített el, "akivel együtt szerettünk, álmodtunk és felnőttünk".
Nagyon szerettük Nathalie Baye-t. Hangjával, mosolyával és szerénységével végigkísérte a francia filmművészet utolsó évtizedeit, François Truffaut-tól Tonie Marshallig
– tette hozzá a francia államfő, részvétét fejezve ki a színész családjának és szeretteinek.
A cannes-i filmfesztivál korábbi elnöke, Gilles Jacob az AFP hírügynökségnek nyilatkozva kiemelte: Nathalie Baye a francia filmművészet egyik meghatározó alakja volt.
Nathalie Baye 1948. július 6-án született Mainneville-ben, művészcsaládban. Fiatalon táncot tanult Monacóban, majd az Egyesült Államokban balettképzésen vett részt. Franciaországba visszatérve színészetet tanult a René Simon Színművészeti Iskolában, később a Párizsi Konzervatóriumban.
Első filmszerepét 1972-ben kapta Nina Companéez Faustine et le bel été című alkotásában. Nemzetközi ismertségre François Truffaut Amerikai éjszaka című filmjével tett szert, később olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Bertrand Blier, Xavier Dolan és Tonie Marshall.
Nathalie Baye-nek volt egy rövid kitérője Hollywoodba, amikor Steven Spielberg Kapj el, ha tudsz című alkotásában Leonardo DiCaprio anyját alakította. Pályafutása során négyszer nyerte el a francia filmakadémia César-díját, 1999-ben pedig a velencei filmfesztiválon a legjobb színésznő díját kapta a Pornográf viszony című filmben nyújtott alakításáért.
A színésznőnek Johnny Hallyday francia rockzenésztől született lánya Laura Smet szintén a színészi pályát választotta. Nathalie Baye megosztotta életét Philippe Léotard színésszel, Pierre Lescure francia újságíróval, a cannes-i filmfesztivál korábbi elnökével és Jean-Louis Borloo politikussal is. A csaknem száz filmet felölelő pályája utolsó éveiben ritkábban szerepelt nyilvánosan.
2023-ban közéleti kérdésekben is megszólalt: aláírója volt egy, az életvégi ellátás szabályozásának módosítását sürgető nyílt levélnek. Ugyanebben az évben ugyancsak egy nyílt levél aláírásával támogatta Gérard Depardieu-t, akit többen nemi erőszakkal vádoltak. Korábban Depardieu-vel együtt szerepelt Daniel Vigne Martin Guerre visszatér című krimijében.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
