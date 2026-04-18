Meghalt a kitüntetett filmsztár, egy ország búcsúzik tőle

A tájékoztatás szerint a művész Lewy-testes demenciában szenvedett. Emmanuel Macron francia elnök az X közösségi oldalon búcsúzott Baye-től. Úgy fogalmazott: Franciaország olyan színésznőt veszített el, "akivel együtt szerettünk, álmodtunk és felnőttünk".

Nagyon szerettük Nathalie Baye-t. Hangjával, mosolyával és szerénységével végigkísérte a francia filmművészet utolsó évtizedeit, François Truffaut-tól Tonie Marshallig

– tette hozzá a francia államfő, részvétét fejezve ki a színész családjának és szeretteinek.

A cannes-i filmfesztivál korábbi elnöke, Gilles Jacob az AFP hírügynökségnek nyilatkozva kiemelte: Nathalie Baye a francia filmművészet egyik meghatározó alakja volt.