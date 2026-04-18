Így „lépett le” Magyarországról a titokzatos égi vándor, hajnalban látthatták utoljára

A kisebb fényszennyezésű helyekről akár szabad szemmel is lehetett látni az idei tavasz egyik leglátványosabb égi vándorát, a C/2025 R3 (PANSTARRS) üstököst. Ehhez hajnali négy óra körül kellett kémlelni az eget, és a keleti horizonthoz közel a Pegazus csillagkép felé kellett keresgélni, míg a pirkadat közbe nem szólt – írta szombaton az Időkép.



Az időjárás ugyanakkor nem kedvezett, hiszen április 10-e és 15-e között sokfelé szaharai por és fátyolfelhők fedték el a csillagos eget.