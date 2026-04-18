Sosem volt még ilyen Magyarországon: Ennyi pénzt vihet haza egy szerencsés ember
Budapesti horrorlakás: Rettenetes állapotban találtak rá egy csecsemőre
A police.hu szombaton közleményt adott ki a Budapest XIV. kerületében, az Angol utcában történt borzalmas esetről, amelyről már péntek esti adásában a Tények is beszámolt.
A Szurkolók az Állatokért Alapítvány jelezte a rendőrség felé, hogy egy lakásban több kutyát nem megfelelő körülmények között tartanak. A mintegy 35–40 négyzetméteres ingatlan erősen el volt hanyagolva: a helyiségekben kutyavizelet, ürülék és szemét halmozódott fel. Az ablakokat nem lehetett kinyitni a torlaszoktól, a levegőben ammónia- és vizeletszag terjengett.
A lakásban volt az ott lakó nő 11 hónapos gyermeke is, akinek ruházata szennyezett volt, haja összeragadt, testén bőrelváltozások voltak. A helyszínre érkező gyámügyi hatóság a kicsi azonnali kiemelése mellett döntött.
A rendőrök a 23 éves M. Alexandrát előállították, majd kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt kihallgatták. Az állattartás körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják a nyomozók.
Figyelmeztették a magyarokat: Több százezren kapnak levelet a NAV-tól napokon belül
Riadóztatták a helyieket, óriási invázió várható egy magyar nagyvárosban
Döbbenetes felfedezés: Hihetetlen, mi lapult évekig egy váci garázsban
Íme, az év magyar rekordja– izzasztó napon vannak túl a dabasiak
„Szájba lőlek, b***d meg” – elszabadult a pokol a Hungária körúton
Újabb sokk Baranyában: ismeretlen férfi holtteste miatt indult nyomozás Pécsen
Meghalt Szilágyi Virgil
Eszméletlenül rogyott össze egy fővárosi jégcsarnokban egy férfi, civilek küzdöttek az életéért
Bátyja nem engedte be a házba, ezért összetörte öccse autóját a részeg férfi Kevermesen
Pelenkázás közben vágta a fagyasztóhoz kisbabáját egy hajdúszoboszlói férfi