Budapesti horrorlakás: Rettenetes állapotban találtak rá egy csecsemőre

A police.hu szombaton közleményt adott ki a Budapest XIV. kerületében, az Angol utcában történt borzalmas esetről, amelyről már péntek esti adásában a Tények is beszámolt.

A Szurkolók az Állatokért Alapítvány jelezte a rendőrség felé, hogy egy lakásban több kutyát nem megfelelő körülmények között tartanak. A mintegy 35–40 négyzetméteres ingatlan erősen el volt hanyagolva: a helyiségekben kutyavizelet, ürülék és szemét halmozódott fel. Az ablakokat nem lehetett kinyitni a torlaszoktól, a levegőben ammónia- és vizeletszag terjengett.



A lakásban volt az ott lakó nő 11 hónapos gyermeke is, akinek ruházata szennyezett volt, haja összeragadt, testén bőrelváltozások voltak. A helyszínre érkező gyámügyi hatóság a kicsi azonnali kiemelése mellett döntött.

A rendőrök a 23 éves M. Alexandrát előállították, majd kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt kihallgatták. Az állattartás körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják a nyomozók.