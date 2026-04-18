Figyelmeztették a magyarokat: Több százezren kapnak levelet a NAV-tól napokon belül
Mintegy 350 ezer embernek küldi ki április 20-ától az adószámla-értesítőket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – jelezte a szervezet a hivatalos oldalán.
Már a levél elején fel lesz tüntetve a legfontosabb információ, vagyis hogy tartozása vagy túlfizetése van az illetőnek.
Adószámla-értesítőt csak az kap, akinek ötezer forintnál több elmaradása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van, és idén még nem kapott késedelmi pótlékról szóló tájékoztatást.
Az adószámla állapota folyamatosan nyomon követhető a NAV Ügyfélportálján, a hivatal honlapján pedig segédlet is található az adatok értelmezéséhez.
Ha valakinek tartozása van, átutalással tudja leggyorsabban rendezni, de természetesen egyéb módot is választhat.
Túlfizetés esetén az „Átvezetés és kiutalási kérelem” elnevezésű űrlapot kell kitölteni, amely az Ügyfélportálon érhető el.
A nyitókép illusztráció: MTI/Mohai Balázs
