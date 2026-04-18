Figyelmeztették a magyarokat: Több százezren kapnak levelet a NAV-tól napokon belül

Mintegy 350 ezer embernek küldi ki április 20-ától az adószámla-értesítőket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – jelezte a szervezet a hivatalos oldalán.

Már a levél elején fel lesz tüntetve a legfontosabb információ, vagyis hogy tartozása vagy túlfizetése van az illetőnek.

Adószámla-értesítőt csak az kap, akinek ötezer forintnál több elmaradása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van, és idén még nem kapott késedelmi pótlékról szóló tájékoztatást.

Az adószámla állapota folyamatosan nyomon követhető a NAV Ügyfélportálján, a hivatal honlapján pedig segédlet is található az adatok értelmezéséhez.

Ha valakinek tartozása van, átutalással tudja leggyorsabban rendezni, de természetesen egyéb módot is választhat.