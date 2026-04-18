Azonnal intézkedni kellett a határon, radioaktív 100-assal akadt fenn valaki az ellenőrzésen

Nem mindennapi eset játszódott le a minap az ukrán-lengyel határon. A kárpátaljai Kárpátinfo.net pénteken lengyel forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy egy ukrán állampolgár fennakadt a rutinellenőrzésen, amikor a Przemyśl közelében fekvő Medyka település melletti átkelőhelyen megkísérelte a bejutást a szomszédos országba.

Az 54 éves nő átvilágítása során jeleztek a műszerek, ami arra utalt, hogy valami a megengedett sugárzási szintet jócskán meghaladja. A probléma forrása egy 100 dolláros bankjegy volt, amelynek radioaktivitása a természetes határértékhez képest 1905-szörös volt.

Olyan izotóp nyomait találták a fizetőeszközön a szakértők, amelyet az orvostudományban is használnak, ezért a sugárszennyezett bankót azonnal lefoglalták, majd speciális tárolóba helyezték.

A határőrség tájékoztatása szerint a nő közel 10 ezer dollárral akart belépni Lengyelországba, amelyet elmondása alapján autóvásárlásra szánt. Akár így volt, akár nem, célt biztosan nem ért, ugyanis az egyenruhások nem engedték át, hanem visszaküldték Ukrajnába.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock