Csak Palik László meg ne tudja… – Azóta már lehet, hogy a műsorvezetőhöz is eljutott a hír

Minden bizonnyal már őr is tud róla.
2026. április 18., szombat 12:25
Ahogyan a bajnokok és a kihívók nélkül, úgy lassan Gelencsér Tímea nélkül is elképzelhetetlen lesz az Exatlon Hungary. A TV2 népszerű arca Palik László oldalán vezeti a csatorna sikerműsorának idei évadát, és rendszeresen meg is osztja a közösségi médiában, hogy mi történik, amikor éppen nem forog a kamera.

Szombaton is egy ilyen tartalommal rukkolt elő az egykori modell, és kiderült, hogy nem bírt ellenállni a kísértésnek, hanem Palik László egyértelmű tiltó szava ellenére is felmerészkedett és kipróbálta az akadálypálya egyik elemét. 

Azt hiszem, megtaláltam a kedvenc akadályom! Csak Lacinál, kérlek, ne buktassatok le, sajnos továbbra is tiltja, hogy felmenjek a pályákra ...

– tette hozzá Gelencsér Tímea, akinek húzása aligha maradhat titokban a legendás tévés előtt.

