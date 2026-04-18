Brutális robbanás történt egy aluljáróban, lezárták a környéket
Robbanás történt röviddel éjfél után a nyugat-németországi Völklingen egyik gyalogos aluljárójában, a detonációban egy ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek - közölte szombaton a rendőrség.
2026. április 18., szombat 15:12
A hatóságok több bejelentést is kaptak a detonációról. A helyszínre érkező rendőrök öt férfit találtak az aluljáróban; egyikük a helyszínen meghalt, négyen súlyosan megsérültek, közülük ketten életveszélyes állapotban vannak. A sérülteket kórházba szállították. 

A területet lezárták, a helyszínen paravánokat állítottak fel. A rendőrség közlése szerint a lakosságot nem fenyegeti veszély. 


A nyomozók szerint a robbanást emberi tevékenység okozta, egyelőre azt vizsgálják, hogy milyen tárgy robbant fel. A bűncselekmény lehetőségét sem zárják ki. 

Völklingen mintegy 40 ezer lakosú város a Saar-vidéken, Saarbrücken közelében. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a történtek tisztázásához.

 

