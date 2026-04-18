Sosem volt még ilyen Magyarországon: Ennyi pénzt vihet haza egy szerencsés ember

Felfogni is nehéz, mekkora összegről van szó.
2026. április 18., szombat 15:13
Az Ötöslottó történetében még sosem lehetett olyan magas nyereményt elvinni egy telitalálatos szelvénnyel, mint most. Szombat este egy szerencsés játékos 6,76 milliárd forintot szakíthat, miután már 27 hete halmozódik az fődíj – közölte a Szerencsejáték Zrt.

Utoljára több mint fél évvel ezelőtt, 2025 október 4-én ütötték meg a jackpotot, azóta pedig 866-an voltak mindössze egyetlen számra tőle, de mint tudjuk, egy négytalálatos szelvénnyel közel sem vihető haza annyi pénz, mint a hőn áhított lottóötössel.

Először milliárdos nyeremény 1999 szeptemberében talált gazdára az Ötöslottó története során. 2024 pedig a rekordok éve volt, hiszen egy esztendő leforgása alatt kétszer is megdőlt az addig csúcs: februárban 6,52 milliárddal, majd októberben 6,61 milliárddal mosolygott rá valakire a szerencse.

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra