Sosem volt még ilyen Magyarországon: Ennyi pénzt vihet haza egy szerencsés ember

Az Ötöslottó történetében még sosem lehetett olyan magas nyereményt elvinni egy telitalálatos szelvénnyel, mint most. Szombat este egy szerencsés játékos 6,76 milliárd forintot szakíthat, miután már 27 hete halmozódik az fődíj – közölte a Szerencsejáték Zrt.

Utoljára több mint fél évvel ezelőtt, 2025 október 4-én ütötték meg a jackpotot, azóta pedig 866-an voltak mindössze egyetlen számra tőle, de mint tudjuk, egy négytalálatos szelvénnyel közel sem vihető haza annyi pénz, mint a hőn áhított lottóötössel.

Először milliárdos nyeremény 1999 szeptemberében talált gazdára az Ötöslottó története során. 2024 pedig a rekordok éve volt, hiszen egy esztendő leforgása alatt kétszer is megdőlt az addig csúcs: februárban 6,52 milliárddal, majd októberben 6,61 milliárddal mosolygott rá valakire a szerencse.

A nyitókép illusztráció: MTI/Máthé Zoltán