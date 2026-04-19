Holtan találtak egy embert egy nógrádi faluban, villanyrezsó miatt történhetett a tragédia
Vasárnap hajnalban bukkantak a holttestre.
2026. április 19., vasárnap 11:32
Lakástűzben meghalt egy ember vasárnap a Nógrád vármegyei Kállón - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője vasárnap az MTI-vel.

Dóka Imre tájékoztatása szerint vasárnapra virradóan kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy lakóház Kállón, az Erzsébet királyné utcában.

A kigyulladt épületben ketten tartózkodtak, egyiküknek sikerült kimenekülnie, a másik lakót az ingatlanban találták meg, az életét már nem lehetett megmenteni

- közölte.

A tűzoltók több oldalról fékezték meg a hetven négyzetméteres épületben pusztító lángokat.

Dóka Imre hozzátette: nem zárható ki, hogy a tüzet egy villanyrezsó okozta, de pontos keletkezési körülményeit vizsgálják.

