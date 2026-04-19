Élet-halál harc folyt egy fővárosi patikában, Győrfi Pál is megszólalt - videóval
Döbbenetes jelenetek játszódtak le a napokban egy budapesti gyógyszertárban, ahol egy 50 év körüli férfi a sorban állás közben lett rosszul, majd hirtelen összeesett. A helyszínen tartózkodók azonnal a segítségére siettek, miközben mentőt hívtak – számolt be szombaton az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.
A gyógyszertár dolgozói és a vásárlók példás gyorsasággal reagáltak: Egy szakasszisztens azonnal megvizsgálta a beteget, aki ekkor még lélegzett, ám percekkel később már nem mutatott életjeleket. A helyzet súlyossága miatt a mentésirányító telefonos instrukciói alapján azonnal megkezdődött az újraélesztés.
Az esetkocsi mindössze öt percen belül a helyszínre érkezett, ahol a mentők átvették az ellátást, és folytatták az életmentést. A gyors beavatkozásnak és a szakszerű ellátásnak köszönhetően a férfi keringése végül visszatért. A mentők több életmentő beavatkozást hajtottak végre, majd stabilizálták a beteg állapotát, akit ezt követően kórházba szállítottak.
A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
