Hátborzongató videó: Emberi világcsúcsot döntött meg egy humanoid robot

A Flash nevű robot, amelyet a Shenzhen Honor Smart Technology Development fejlesztett ki, autonóm navigációval 50 perc 26 másodperc alatt teljesítette a 21,09 kilométeres távot. Ez jobb eredmény, mint az ugandai Jacob Kiplimo által márciusban, a lisszaboni félmaratonon futott 57 perc 20 másodperces világcsúcs - áll a jelentésben.

A versenyt második alkalommal rendezték meg; a 2025-ös első viadalon a győztes robot még 2 óra 40 perc 42 másodperc alatt ért célba, és a 20 induló csapatból mindössze hat teljesítette a távot.

A jelentés szerint az idei eseményen már több mint 100 csapat vett részt - köztük német, francia és brazil indulók is -, a robotok teljesítménye pedig jelentős fejlődést mutatott sebességben és stabilitásban egyaránt.

⚡️A humanoid robot completed a half marathon in Beijing, outperforming the human record.



Among human participants, Chinese athletes Zhao Haijie and Wang Qiaoxia took first place. The robots ran on a separate track, with some operating autonomously and others under remote… pic.twitter.com/qommp9M6FG — News.Az (@news_az) April 19, 2026



A résztvevők autonóm navigációval vagy távirányítással indulhattak, utóbbi esetben az elért időt 1,2-es szorzóval módosították. A csapatok mintegy 40 százaléka autonóm módon versenyzett, a dobogó mindhárom helyét a Honor csapatai szerezték meg.