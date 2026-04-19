Három hét van a választási plakátok eltávolítására
A törvény szerint a szavazás napjához képest egy hónapon belül, tehát május 12-ig kell eltüntetnie a pártoknak és a jelölteknek a politikai plakátjaikat. Egy héttel a választás után az ország nagyon sok pontján láthatók még hirdetőtáblákra, hirdetőoszlopokra, villanyoszlopokra kihelyezett választási plakátok. A jogszabály szerint a plakátot annak kell eltávolítania, aki azt elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték.
A választás után az önkormányzat is leszedheti a plakátokat
A legtöbb önkormányzat a választási időszakra hirdetőtáblákhoz hasonló "kampányoszlopokat" helyezett ki a közterületekre; a jelöltek és a pártok ezekre ingyenesen ragaszthatták fel plakátjaikat, szóróanyagaikat. Így próbálták megelőzni a „vadkampányolást", vagyis azt, hogy a pártok aktivistái a plakátokat
- házfalakra,
- villanyoszlopokra,
- aluljárók falára,
- hidakra ragasszák fel.
Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják. Volt olyan település, ahol még a választásokat sem várták meg. Csömörön a lakosság távolította el pártoktól függetlenül az összes, már valaki által megrongált plakátokat.
