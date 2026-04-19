Horror Szegeden: Vér folyt a belvárosban
Újabb megrázó eset történt Szegeden – számolt be róla a Csongrád-Csanád vármegyei hírportál vasárnap a delmagyar.hu oldalon. A csütörtöki benzinkúti lövöldözés után, ezúttal a belvárosban, a Széchenyi tér közelében található Liquor Store környékén két férfi keveredett szóváltásba a hajnali órákban.
A vita rövid idő alatt elfajult, dulakodás alakult ki, majd az egyik férfi elővett egy tapétavágó kést. A támadó a másik férfit a nyakán megsebesítette.
A sérült férfit a kiérkező mentők látták el a helyszínen, majd kórházba vitték.
A sérültet az SBO-ra szállították, a késelő férfit pedig elfogták és őrizetbe vették. Ellene életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt indult eljárás
- nyilatkozta a lapnak a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.
A rendőrség vizsgálja a pontos körülményeket.
A nyitókép illusztráció: police.hu
