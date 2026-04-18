Hír érkezett az állapotáról, így néz ki borzalmas balesete után a magyar zenész felesége
Még januárban utazott el a Maldív-szigetekre Horváth Tamás és felesége, hogy egy álomüdüléssel ünnepeljék meg házassági évfordulójukat, az álom azonban hamar rémálommá vált, amelynek levét még most issza a pár.
Péterfi Andrea egy rossz mozdulatnak betudhatóan megcsúszott a vizes papucsban, és olyan szerencsétlenül esett, hogy két helyen eltörte a lábát. Azonnal kórházba vitték, ahol műteni kellett, és a hazatérés csak a kálváriájuk egy újabb fejezete volt.
A borzasztó baleset óta már csaknem három hónap telt el, és Horváth Tamás a minap a közösségi oldalán kedvese gyógyulásának alakulásáról adott hírt. Ahogy az énekes írta, hosszú idő után először sétáltathatták meg kutyájukat, Gokut, ami már óriási előrelépésként értékelhető.
Annyira büszke vagyok az én feleségemre. Brutál kitartással tornázik minden nap. 90 perceket teker szobabiciklin és lépcsőzik több emeletet. Múlt héten még járókerettel ment, ma már csak mankóval
– részletezte a zenész, majd elárulta, Andrea már mankó nélkül is képes volt megtenni pár lépést.
Megkönnyeztem. Igazi harcos
– fogalmazott Horváth Tamás.
