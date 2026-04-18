Hír érkezett az állapotáról, így néz ki borzalmas balesete után a magyar zenész felesége

Még januárban utazott el a Maldív-szigetekre Horváth Tamás és felesége, hogy egy álomüdüléssel ünnepeljék meg házassági évfordulójukat, az álom azonban hamar rémálommá vált, amelynek levét még most issza a pár.

Péterfi Andrea egy rossz mozdulatnak betudhatóan megcsúszott a vizes papucsban, és olyan szerencsétlenül esett, hogy két helyen eltörte a lábát. Azonnal kórházba vitték, ahol műteni kellett, és a hazatérés csak a kálváriájuk egy újabb fejezete volt.

A borzasztó baleset óta már csaknem három hónap telt el, és Horváth Tamás a minap a közösségi oldalán kedvese gyógyulásának alakulásáról adott hírt. Ahogy az énekes írta, hosszú idő után először sétáltathatták meg kutyájukat, Gokut, ami már óriási előrelépésként értékelhető.