Újraválasztották Lezsák Sándort a Nemzeti Fórum elnökének

A budapesti Képviselői Irodaházban tartott küldöttgyűlés szavazott az egyesület alelnökeiről, etikai és felügyelő bizottságának tagjairól is - írták.

A Nemzeti Fórum Egyesületet 2004 őszén Lezsák Sándor vezetésével alakították meg az MDF-ből kizárt és a pártból a kizárások miatt kivált országgyűlési képviselők.

Honlapján a szervezet azt írta: a Nemzeti Fórum Egyesület a nemzeti hagyományokat tisztelő, a keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló patrióta egyesület, amely célul tűzi ki a nemzeti, történelmi és népi hagyományok ápolását és közvetítését, erőteljes közéleti szerepvállalással a társadalom minden szintjén.

