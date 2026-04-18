Magyar Péter Bujdosó Andreát javasolja a Tisza parlamenti frakcióvezetőjének
Újraválasztották Lezsák Sándort a Nemzeti Fórum elnökének
A budapesti Képviselői Irodaházban tartott küldöttgyűlés szavazott az egyesület alelnökeiről, etikai és felügyelő bizottságának tagjairól is - írták.
A Nemzeti Fórum Egyesületet 2004 őszén Lezsák Sándor vezetésével alakították meg az MDF-ből kizárt és a pártból a kizárások miatt kivált országgyűlési képviselők.
Honlapján a szervezet azt írta: a Nemzeti Fórum Egyesület a nemzeti hagyományokat tisztelő, a keresztény kultúra szellemi és erkölcsi értékeit valló patrióta egyesület, amely célul tűzi ki a nemzeti, történelmi és népi hagyományok ápolását és közvetítését, erőteljes közéleti szerepvállalással a társadalom minden szintjén.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos
+Ez is érdekelheti
A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról
Öt választókerületben változhat a végeredmény, most számolják a szavazatokat
Magyar Péter: marad az üzemanyagoknál a védett ár az új kormány megalakulása után is
Orbán Viktor: a jobboldali közösség teljes megújítására van szükség
Rendkívüli interjút ad Orbán Viktor
Lezárt állapotban találta a külképviseleti urnákat az NVB
Megérkeztek a külképviseleti urnák, megkezdődhet a szavazatok szétválogatása
Magyar Péter bejelentette, Sulyok Tamás őt bízza meg kormányalakítással
Orbán Viktorral és Semjén Zsolttal egyeztetett a köztársasági elnök
Az államfő Magyar Pétert fogja javasolni a miniszterelnöki tisztségre és az Országgyűlés alakuló ülését a lehetséges legkorábbi dátumra hívja össze
Ez gyors volt: a Politico szerint Magyar Péternek nagyon mélyen meg kell hajolnia Brüsszel előtt, és még így is lyukra futhat