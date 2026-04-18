Felgyújtották a Petőfi-díjas költő házát, nyomozást indított a rendőrség

Porig égett Mircea Dinescu román költő faháza a Dolj megyei Cetate községben – számolt be szombaton az erdélyi Maszol.ro.

Az eset nagyjából két héttel ezelőtt történt a poéta elmondása alapján, aki meg van győződve róla, hogy nem baleset történt, ezért szándékos gyújtogatás miatt feljelentést tett. A kár körülbelül 100 ezer euró, azaz hozzávetőlegesen 36 millió forint. A rendőrség már nyomoz az ügyben.

Mircea Dinescu elárulta, ismeretlen tettesen néhány hónapja már a szőlősét is felgyújtották, ahol a faház található. Úgy véli, az eseményeknek közük lehet korábbi olyan nyilvános kijelentéseihez, amelyek nagy port kavartak.

A költőt két éve tüntették ki Petőfi-díjjal, amelyet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, illetve a MOL-Csoport alapított. A díjat a közép-európai népek szabadságáért küzdő közéleti személyiségeknek ítélik oda.

Nyitókép: Mircea Dinescu hivatalos Facebook-oldala