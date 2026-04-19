2026. április 19. vasárnap, Emma
23°C Budapest
medve
jelmez
csalás

Medvejelmezben elkövetett biztosítási csalás miatt ítéltek el három embert Kaliforniában

Medvejelmezben elkövetett biztosítási csalás miatt ítéltek el három embert Kaliforniában
Medvejelmezben elkövetett biztosítási csalás miatt ítéltek el három embert Kaliforniában, a csaláskísérletben résztvevő negyedik személy bírósági meghallgatását szeptemberben tartják.
2026. április 19., vasárnap 08:20
Vágólapra másolva!

Kalifornia állam biztosítási hivatala (California Insurance Department) közlése szerint a három elítélt, két férfi és egy nő elismerte a biztosítási csalás vádját, őket korlátozott elzárásra ítélték, azaz hétvégenként kell börtönbe vonulniuk, amit próbaidő követ. Kettőjükre emellett 50 ezer dollár pénzbüntetést is kiszabtak.

 

A három elítélt csaló a negyedik személyt 2024-ben azzal bízta meg, hogy medvejelmezbe öltözve tegyen úgy, mintha a karmával megrongálná értékes gépkocsik - egy Rolls-Royce és két Mercedes - külső és belső felületeit. Ezt követően 142 ezer dollár értékű kártérítési igényt jelentettek be a biztosítónál.

Az igényhez a károkról készült hamis fotókat és egy videót csatoltak a domboldalon közelítő ál-medvéről.

A videóról a kaliforniai hal- és vadvédelmi állami hivatal (California Department of Fish and Wildlife) állatbiológus szakértője megállapította, hogy azon nagy valószínűség szerint egy jelmezbe öltözött ember látható. A Medvekarom Műveletnek nevezett nyomozásban résztvevő hatósági emberek később az egyik gyanúsított otthonában megtalálták a medvejelmezt.

Forrás: MTI

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra