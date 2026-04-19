Medvejelmezben elkövetett biztosítási csalás miatt ítéltek el három embert Kaliforniában

Kalifornia állam biztosítási hivatala (California Insurance Department) közlése szerint a három elítélt, két férfi és egy nő elismerte a biztosítási csalás vádját, őket korlátozott elzárásra ítélték, azaz hétvégenként kell börtönbe vonulniuk, amit próbaidő követ. Kettőjükre emellett 50 ezer dollár pénzbüntetést is kiszabtak.

3 SoCal fraudsters learn fate in bizarre bear-attack costume scam https://t.co/xJtIahTkXE pic.twitter.com/bBrm4cxSaK — New York Post (@nypost) April 18, 2026

A három elítélt csaló a negyedik személyt 2024-ben azzal bízta meg, hogy medvejelmezbe öltözve tegyen úgy, mintha a karmával megrongálná értékes gépkocsik - egy Rolls-Royce és két Mercedes - külső és belső felületeit. Ezt követően 142 ezer dollár értékű kártérítési igényt jelentettek be a biztosítónál.

Az igényhez a károkról készült hamis fotókat és egy videót csatoltak a domboldalon közelítő ál-medvéről.