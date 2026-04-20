Agyonütött az áram egy kislányt a poroskői tónál

A kárpátaljai rendőrség a közösségi oldalán tudatta, hogy halálos szerencsétlenség ért egy kislányt az Ungvári járásban található Poroskőn vasárnap délután.

A gyerek családja a faluban lévő tó partján pihent, ahol a levegőben nagyfeszültségű távvezetékek húzódnak. A lány felemelte a horgászbotot, ami miatt kisülés keletkezett, az elektromos ív pedig halálos sérülést okozott. Rendőrök és mentők érkeztek a helyszínre, de már semmit sem tehettek a fiatalért.

Nyomozást indított a hatóság, a halál pontos okát pedig igazságügyi orvosszakértői vizsgálat fogja tisztázni.

