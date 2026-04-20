Kizuhant a babakocsiból, életveszélyes állapotban került kórházba egy csecsemő
Nyolc gyereket ölt meg egy fegyveres
A rendőrség szerint az ámokfutó több házban is tüzet nyitott. Összesen tíz ember sérült meg, közülük nyolc gyerek meghalt, az áldozatok 1 és 14 év közöttiek voltak. Támadójuk elmenekült, majd elrabolt egy autót, a rendőrök üldözés közben lőtték le. Egyelőre nem tudni, hogy miért kezdett ámokfutásba.
És vasárnap egy iowa-i egyetemen is lövöldöztek, ott összesen öten sérültek meg, egyikük életveszélyes állapotban van. Egyelőre úgy tudni senkit sem vettek őrizetbe.
