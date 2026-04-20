lövöldözés
amerika
halálos

Nyolc gyereket ölt meg egy fegyveres

Tragédia lett egy családi konfliktusból a minap, nyolc gyerekkel végzett egy fegyveres Louisianaban, az Egyesült Államokban.
2026. április 20., hétfő 10:30
A rendőrség szerint az ámokfutó több házban is tüzet nyitott. Összesen tíz ember sérült meg, közülük nyolc gyerek meghalt, az áldozatok 1 és 14 év közöttiek voltak. Támadójuk elmenekült, majd elrabolt egy autót, a rendőrök üldözés közben lőtték le. Egyelőre nem tudni, hogy miért kezdett ámokfutásba. 

És vasárnap egy iowa-i egyetemen is lövöldöztek, ott összesen öten sérültek meg, egyikük életveszélyes állapotban van. Egyelőre úgy tudni senkit sem vettek őrizetbe.

 

