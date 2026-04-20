Hátborzongató csomag a vonaton: A rémísztő felirat nem hazudott

Szokatlan és sokak számára kifejezetten hátborzongató esetről számolt be vasárnap a Bild a Facebook-oldalán: egy regionális vonaton húsz élő madárpókot találtak gondosan becsomagolva.

A Herrenbergből Tübingenbe tartó járaton a mozdonyvezető figyelt fel a különös csomagra, amelyen egyértelmű felirat állt: „Pókok és skorpiók”. A riasztó megjelölés miatt azonnal értesítették a szövetségi rendőrséget, akik a tübingeni főpályaudvaron vették át a dobozt.



A hatóságok megdöbbentő tartalomra bukkantak: a csomagban húsz brazil madárpók – pontosabban Avicularia geroldi fajhoz tartozó példányok – lapultak. Mindegyik állat külön kartondobozba volt csomagolva, és a jelentések szerint valamennyien jó állapotban voltak.

A rendőrök egy professzionálisan nyomtatott cetlit találtak a dobozhoz csatolva, amely alapján sikerült azonosítani a tulajdonost, és az is kiderült, hogy a szállítás megfelelt a fajvédelmi előírásoknak.