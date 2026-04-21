Iránban kivégeztek egy kémkedéssel és gyújtogatással vádolt férfit
Az iráni igazságszolgáltatáshoz közel álló híroldal közlése szerint Amirali Mirdzsafari a vádak szerint egy Izrael titkosszolgálatához kapcsolódó hálózat vezetője volt, és a januári tüntetések során felgyújtotta a teheráni Golhak mecsetet.
A halálos ítéletet a teheráni Legfelsőbb Bíróság is megerősítette, és kedden kora reggel hajtották végre
- tette hozzá a Mizan.
Az országban december végén törtek ki tüntetések a rossz gazdasági helyzet miatt, és a megmozdulások hamarosan országos méretűvé duzzadtak, a hatóságok pedig válaszul erőszakkal léptek fel a tiltakozókkal szemben. Teherán szerint a tüntetésekkel összefüggésben mintegy háromezren vesztették életüket, iráni emberi jogi szervezetek szerint viszont ez a szám megközelíti a hétezret, az áldozatok pedig többségükben tüntetők voltak.
Forrás: MTI
