Iránban kivégeztek egy kémkedéssel és gyújtogatással vádolt férfit

Izrael javára történő kémkedéssel és egy teheráni mecset felgyújtásával vádolt férfit végeztek ki kedden Teheránban - közölte az iráni bírósági híreket szolgáltató Mizan.
2026. április 21., kedd 13:06
Az iráni igazságszolgáltatáshoz közel álló híroldal közlése szerint Amirali Mirdzsafari a vádak szerint egy Izrael titkosszolgálatához kapcsolódó hálózat vezetője volt, és a januári tüntetések során felgyújtotta a teheráni Golhak mecsetet.

A halálos ítéletet a teheráni Legfelsőbb Bíróság is megerősítette, és kedden kora reggel hajtották végre

- tette hozzá a Mizan.


Az országban december végén törtek ki tüntetések a rossz gazdasági helyzet miatt, és a megmozdulások hamarosan országos méretűvé duzzadtak, a hatóságok pedig válaszul erőszakkal léptek fel a tiltakozókkal szemben. Teherán szerint a tüntetésekkel összefüggésben mintegy háromezren vesztették életüket, iráni emberi jogi szervezetek szerint viszont ez a szám megközelíti a hétezret, az áldozatok pedig többségükben tüntetők voltak.

Forrás: MTI

 

