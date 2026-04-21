kéregetés
brüsszel

A belga főváros intézkedéseket fogadott el a kéregetés visszaszorítására

Brüsszel városvezetése új intézkedéseket fogadott el a kéregetés visszaszorítására; a jövőben tilos lesz 16 év alatti gyerekekkel koldulni a belváros kiemelt részein, és a szabályok megszegői akár 500 eurós bírságra is számíthatnak - közölte az MTI kedden a Belga hírügynökség nyilatkozatát.
2026. április 21., kedd 17:28
Az új rendelet emellett a város teljes területén megtiltja az "agresszív, tolakodó vagy félelemkeltő" koldulást egy kétéves próbaidőszakra, amelynek végén felülvizsgálják az intézkedések hatását.

A hatóságok hangsúlyozták: a szabályozás megelőző jellegű elemeket is tartalmaz. A rendőrségnek tájékoztatnia kell azokat a tilalomról, akik kiskorúval koldulnak, a 5 és 18 év közötti gyermekekre vonatkozó tankötelezettségről, valamint az elérhető szociális támogatásokról, így például az ingyenes gyermekfelügyeletről és az iskolai beiratkozás lehetőségéről.


A döntés előzménye, hogy az államtanács, Belgium legmagasabb szintű közigazgatási bírósága 2022-ben aránytalannak minősítette és megsemmisítette a korábbi, szigorúbb szabályozást. Az új rendelkezések ennek megfelelően csak meghatározott helyszínekre és feltételekre korlátozzák a tiltásokat.

Az ellenzéki pártok, köztük a zöldek és baloldali formációk, nem támogatták az intézkedést. Bírálóik szerint a szabályozás túlzottan a közbiztonsági szempontokra helyezi a hangsúlyt, miközben tág teret enged az "agresszív" viselkedés szubjektív megítélésének. Többen úgy vélik, a bírságok nem kezelik a szegénység kiváltó okait, és csupán más területekre szoríthatják át a problémát.

Philippe Close, Brüsszel polgármestere ugyanakkor védelmébe vette az intézkedéseket, hangsúlyozva, hogy megfelelnek a jogi előírásoknak, és egyensúlyt teremtenek a közrend védelme és az egyéni jogok között.


Belgiumban a koldulás 1993 óta nem minősül bűncselekménynek, ugyanakkor számos önkormányzat részleges vagy teljes tiltást vezetett be, ami országosan eltérő szabályozási gyakorlatot eredményez. Emberi jogi szervezetek szerint az ilyen intézkedések sérthetik az alapvető jogokat, különösen a szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel szembeni védelem terén.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

