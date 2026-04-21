A belga főváros intézkedéseket fogadott el a kéregetés visszaszorítására

Az új rendelet emellett a város teljes területén megtiltja az "agresszív, tolakodó vagy félelemkeltő" koldulást egy kétéves próbaidőszakra, amelynek végén felülvizsgálják az intézkedések hatását.

A hatóságok hangsúlyozták: a szabályozás megelőző jellegű elemeket is tartalmaz. A rendőrségnek tájékoztatnia kell azokat a tilalomról, akik kiskorúval koldulnak, a 5 és 18 év közötti gyermekekre vonatkozó tankötelezettségről, valamint az elérhető szociális támogatásokról, így például az ingyenes gyermekfelügyeletről és az iskolai beiratkozás lehetőségéről.

Bruxelles serre la vis sur la mendicité avec enfants : l’opposition dénonce un texte "cruel" https://t.co/bqXmNQ1qzp pic.twitter.com/JsimctHq2d — La Libre (@lalibrebe) April 20, 2026



A döntés előzménye, hogy az államtanács, Belgium legmagasabb szintű közigazgatási bírósága 2022-ben aránytalannak minősítette és megsemmisítette a korábbi, szigorúbb szabályozást. Az új rendelkezések ennek megfelelően csak meghatározott helyszínekre és feltételekre korlátozzák a tiltásokat.

Az ellenzéki pártok, köztük a zöldek és baloldali formációk, nem támogatták az intézkedést. Bírálóik szerint a szabályozás túlzottan a közbiztonsági szempontokra helyezi a hangsúlyt, miközben tág teret enged az "agresszív" viselkedés szubjektív megítélésének. Többen úgy vélik, a bírságok nem kezelik a szegénység kiváltó okait, és csupán más területekre szoríthatják át a problémát.