Elképesztő eset a kórházban: egy teszt mindent leleplezett

Elképesztő eset a kórházban: egy teszt mindent leleplezett
Lebukott a sürgősségi osztály munkatársa.
2026. április 21., kedd 17:58
Sokkoló eset rázta meg a nagyszombati kórházat Szlovákiában – számolt be kedden a Paraméter.

A sürgősségi osztály főnővére a múlt hét csütörtökön érkezett meg műszakjára, azonban röviddel a belépése után alkoholtesztnek vetették alá. Az eredmény minden kétséget kizáróan pozitív lett, ami azonnali következményeket vont maga után.


A történteket a kórház is megerősítette: Az esetet a belső szabályzatnak megfelelően kezelték, és nem hagytak teret mérlegelésnek: a főnővér munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették.

