Kórházi szellőző csöveken akadt fenn egy idős beteg, jelenleg is az életéért küzdenek

Megrázó jelenetek játszódtak le kedden délután Romániában a nagyváradi megyei kórháznál. A Bihari Napló értesülései szerint egy 69 éves férfi kiugrott az épület második emeletéről, majd nem a földre zuhant, hanem az alagsori szinten található szellőzőrendszer csövein akadt fenn.

A romániai mentőszolgálat közlése alapján a férfi súlyos mellkasi sérüléseket, bordatörést, illetve szívizomzúzódást szenvedett. Az orvosok azóta is küzdenek az életéért.

Úgy tudni, a kórház kardiológiai osztályán kezelték. Az idős férfi kihasználta az alkalmat, hogy más beteggel foglalkoztak a szakemberek, kinyitotta az ablakot, majd a mélybe vetette magát.

A Bihar megyei rendőrség tájékoztatott, hogy vizsgálják az eset körülményeit, de nem áll fenn a gyanúja bűncselekménynek.

