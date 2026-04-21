2026. április 21. kedd, Konrád
10°C Budapest
öngyilkossági kísérlet
kórház
nagyvárad

Kórházi szellőző csöveken akadt fenn egy idős beteg, jelenleg is az életéért küzdenek

Kórházi szellőző csöveken akadt fenn egy idős beteg, jelenleg is az életéért küzdenek
Súlyosan megsérült.
2026. április 21., kedd 18:27
Vágólapra másolva!

Megrázó jelenetek játszódtak le kedden délután Romániában a nagyváradi megyei kórháznál. A Bihari Napló értesülései szerint egy 69 éves férfi kiugrott az épület második emeletéről, majd nem a földre zuhant, hanem az alagsori szinten található szellőzőrendszer csövein akadt fenn.

A romániai mentőszolgálat közlése alapján a férfi súlyos mellkasi sérüléseket, bordatörést, illetve szívizomzúzódást szenvedett. Az orvosok azóta is küzdenek az életéért. 

Úgy tudni, a kórház kardiológiai osztályán kezelték. Az idős férfi kihasználta az alkalmat, hogy más beteggel foglalkoztak a szakemberek, kinyitotta az ablakot, majd a mélybe vetette magát. 

A Bihar megyei rendőrség tájékoztatott, hogy vizsgálják az eset körülményeit, de nem áll fenn a gyanúja bűncselekménynek. 

Nyitókép: Bihar Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Facebook-oldala

Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra