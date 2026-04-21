Elképesztő eset a kórházban: egy teszt mindent leleplezett
Kórházi szellőző csöveken akadt fenn egy idős beteg, jelenleg is az életéért küzdenek
Megrázó jelenetek játszódtak le kedden délután Romániában a nagyváradi megyei kórháznál. A Bihari Napló értesülései szerint egy 69 éves férfi kiugrott az épület második emeletéről, majd nem a földre zuhant, hanem az alagsori szinten található szellőzőrendszer csövein akadt fenn.
A romániai mentőszolgálat közlése alapján a férfi súlyos mellkasi sérüléseket, bordatörést, illetve szívizomzúzódást szenvedett. Az orvosok azóta is küzdenek az életéért.
Úgy tudni, a kórház kardiológiai osztályán kezelték. Az idős férfi kihasználta az alkalmat, hogy más beteggel foglalkoztak a szakemberek, kinyitotta az ablakot, majd a mélybe vetette magát.
A Bihar megyei rendőrség tájékoztatott, hogy vizsgálják az eset körülményeit, de nem áll fenn a gyanúja bűncselekménynek.
Nyitókép: Bihar Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Facebook-oldala
Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.
