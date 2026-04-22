Donald Trump: az Egyesült Államok meghosszabbítja a tűzszünetet pakisztáni kérésre

Egyelőre nem tudni, hogy Izrael betartja-e a tűzszünetet, ahogyan azt korábban tette. Irán részéről sem érkezett egyelőre hivatalos válasz.

Amerikai sajtóértesülések szerint a JD Vance alelnök vezette amerikai küldöttség keddi indulását elhalasztották, s a teheráni vezetés sem erősítette meg hivatalosan, hogy részt vesz-e a további iszlámábádi béketárgyalásokon.

Az iráni félhivatalos Tasznim hírügynökség korábban arról számolt be, hogy az iráni delegáció sem utazott még el Pakisztánba a tárgyalásokra, mondván, hogy az Egyesült Államok nem állt el a "túlzott követelésektől", és hogy nem történt érdemi előrelépés. Közölték azt is, hogy ilyen körülmények között időpocsékolás lenne a tárgyalásokon való részvétel.

Forrás: MTI / Nyitókép: Donald Trump Facebook-oldala