Tornádó tarolt Mezőrücsnél, rémisztő videó készült az egyik kertből

Figyelemfelkeltő jelenséget rögzítettek a romániai Mezőrücs községben, egy heves viharból rövid időn belül tornádó alakult ki - közölte a maszol.ro.

A meteorológiai szolgálat sárga riasztást adott ki hétfő este kilenc óra és szerda este kilenc óra közötti időszakra főleg a hegyvidéki térségekre. Ahogy az előrejelzésben is írták, a magasabban fekvő területeken a havazás sem volt kizárt.



Ahogy a videón is látható, elég ijesztő volt a kialakult tornádó, és bár a lakosok gyorsan fedél alá húzódtak, az ijedtségen kívül senkinek nem esett baja.

A szakértők szerint a tornádó kialakulása az instabil légköri viszonyokkal magyarázható.