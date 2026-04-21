Tornádó tarolt Mezőrücsnél, rémisztő videó készült az egyik kertből
Figyelemfelkeltő jelenséget rögzítettek a romániai Mezőrücs községben, egy heves viharból rövid időn belül tornádó alakult ki - közölte a maszol.ro.
A meteorológiai szolgálat sárga riasztást adott ki hétfő este kilenc óra és szerda este kilenc óra közötti időszakra főleg a hegyvidéki térségekre. Ahogy az előrejelzésben is írták, a magasabban fekvő területeken a havazás sem volt kizárt.
Ahogy a videón is látható, elég ijesztő volt a kialakult tornádó, és bár a lakosok gyorsan fedél alá húzódtak, az ijedtségen kívül senkinek nem esett baja.
A szakértők szerint a tornádó kialakulása az instabil légköri viszonyokkal magyarázható.
