Versenyfutás az idővel: több egységet riasztottak a pilisi kilátóhoz

Alig néhány órával korábban még csak egy új együttműködésről adtak hírt, amikor máris éles helyzetben kellett helytállniuk.

Milyen furcsa az élet! Alig néhány órával ezelőtt számoltunk be arról, hogy (…) jelentősen tudjuk fejleszteni a drónos kapacitásainkat, de azt álmunkban sem gondoltuk volna, hogy az új eszköz már az első napján, éles bevetésen bizonyítja létjogosultságát

– írta a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szerdai Facebook-bejegyzésében.

A riasztás a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjától érkezett: egy 23 éves fiatalember tűnt el Pilisszántóról.

A helyszínre érkező egységek azonnal megkezdték az adatgyűjtést és a terület átfésülését, miközben a drónos csapat a levegőből vizsgálta át a kijelölt zónákat.