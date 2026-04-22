2026. április 22. szerda, Csilla, Noémi
17°C Budapest
pilis
drón
kilátó
mentés

Versenyfutás az idővel: több egységet riasztottak a pilisi kilátóhoz

Versenyfutás az idővel: több egységet riasztottak a pilisi kilátóhoz
Drónt is bevetettek a szakemberek.
2026. április 22., szerda 11:01
Vágólapra másolva!

Alig néhány órával korábban még csak egy új együttműködésről adtak hírt, amikor máris éles helyzetben kellett helytállniuk.

Milyen furcsa az élet! Alig néhány órával ezelőtt számoltunk be arról, hogy (…) jelentősen tudjuk fejleszteni a drónos kapacitásainkat, de azt álmunkban sem gondoltuk volna, hogy az új eszköz már az első napján, éles bevetésen bizonyítja létjogosultságát

– írta a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat szerdai Facebook-bejegyzésében.

A riasztás a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjától érkezett: egy 23 éves fiatalember tűnt el Pilisszántóról.

A helyszínre érkező egységek azonnal megkezdték az adatgyűjtést és a terület átfésülését, miközben a drónos csapat a levegőből vizsgálta át a kijelölt zónákat.

Nagyjából egy órányi repülést követően sikerült lokalizálnunk az eltűnt személyt a Boldog Özséb-kilátó melletti területen

– közölték.

A mentés különlegessége az volt, hogy a drónok nemcsak a felkutatásban, hanem a mentés irányításában is kulcsszerepet játszottak: a levegőből segítették a terepen haladó egységeket, így gyorsítva fel a beavatkozást. Az akció sikeréhez széles körű összefogásra volt szükség. A rendőrség mellett polgárőrök, önkéntes tűzoltók, kutyás keresőegységek, valamint civilek és a hozzátartozók is részt vettek a kutatásban.

A történet végül szerencsésen zárult: az eltűnt fiatalembert megtalálták, a mentők pedig mielőbbi felépülést kívántak neki.

 

Tovább a címoldalra