2026. április 19. vasárnap
Többen megsebesültek egy egyetemi campuson kitört lövöldözésben az Egyesült Államokban

Lövöldözés tört ki a középnyugat-amerikai Iowa állam egyik egyetemének campusán szombat éjjel, többen megsebesültek - közölték vasárnap a helyi hatóságok.
2026. április 19., vasárnap 14:34
"Iowa város rendőrsége nyomoz a vasárnap történt lövöldözés ügyében" - tudatták közleményükben a városi hatóságok, hozzátéve, hogy eddig még senkit nem vettek őrizetbe.

Több áldozatot a térség kórházaiba szállítottak kezelésre

 - olvasható a közleményben.

Korábban az egyetem is jelezte, hogy lövéseket jeleztek a campuson, a College Street és a Clinton Street kereszteződésénél, az éjszaki életéről ismert negyedben.

A mentők a helyszínen vannak. Megerősítették, hogy áldozatok is vannak. Kerüljék el a térséget!

- állt az egyetem által a honlapján helyi idő szerint röviddel hajnali két óra után kiadott közleményben.

Forrás: MTI

 

