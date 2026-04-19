Többen megsebesültek egy egyetemi campuson kitört lövöldözésben az Egyesült Államokban

"Iowa város rendőrsége nyomoz a vasárnap történt lövöldözés ügyében" - tudatták közleményükben a városi hatóságok, hozzátéve, hogy eddig még senkit nem vettek őrizetbe.

Több áldozatot a térség kórházaiba szállítottak kezelésre

- olvasható a közleményben.

'Multiple victims' injured after gunfire breaks out during wild brawl near the University of Iowa: police https://t.co/sR4AP4VrWs pic.twitter.com/KOmYBXojPe — New York Post (@nypost) April 19, 2026

Korábban az egyetem is jelezte, hogy lövéseket jeleztek a campuson, a College Street és a Clinton Street kereszteződésénél, az éjszaki életéről ismert negyedben.