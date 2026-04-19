Donald Trump: hétfőn folytatódik a béketárgyalás Iránnal

Az elnök a Truth Social felületén megjelent bejegyzésben azt írta, hogy Washington egy "nagyon tisztességes és ésszerű" megállapodási javaslatot tett Iránnak, és reményét fejezte ki, hogy azt elfogadják teheráni részről.

Ha nem fogadják el, akkor az Egyesült Államok minden egyes erőművet és hidat lerombol

- fogalmazott Donald Trump.

Az amerikai elnök egyben helytelennek nevezte, hogy iráni részről szombaton rálőttek több teherszállító hajóra a Hormuzi-szorosban. A hajózási útvonal Irán által bejelentett ismételt lezárását "furcsának" nevezte, megjegyezve, hogy az Egyesült Államok a hétfőn életbe lépett blokáddal már megtette azt.