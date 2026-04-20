dráma
gyöngyös
életmentés

Rohantak az emberek Gyöngyösön, drámai jelenetek játszódtak le a belvárosban

Egy vérző férfi feküdt a földön.
2026. április 20., hétfő 19:43
Egy szabadnapos rendőr éppen a gyöngyösi Koháry utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél haladt autójával pénteken délután, amikor egy földön fekvő emberre lett figyelmes – olvasható a Heves vármegyei rendőrség hétfői beszámolójában.

A szolgálaton kívüli egyenruhás azonnal félreállt, majd többekkel együtt az idős férfi segítségére sietett, aki fejsérülést szenvedett, vérzett és nehezen lélegzett.

Mivel látszott, hogy a helyzet nagyon súlyos, a rendőr egy szabadnapos ápolónővel a mentők kiérkezéséig kezelésbe vette a sérültet. A szakemberek ezt követően átvették a férfi ellátását, majd kórházba szállították.


A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

 

