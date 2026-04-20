Rohantak az emberek Gyöngyösön, drámai jelenetek játszódtak le a belvárosban
Egy szabadnapos rendőr éppen a gyöngyösi Koháry utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél haladt autójával pénteken délután, amikor egy földön fekvő emberre lett figyelmes – olvasható a Heves vármegyei rendőrség hétfői beszámolójában.
A szolgálaton kívüli egyenruhás azonnal félreállt, majd többekkel együtt az idős férfi segítségére sietett, aki fejsérülést szenvedett, vérzett és nehezen lélegzett.
Mivel látszott, hogy a helyzet nagyon súlyos, a rendőr egy szabadnapos ápolónővel a mentők kiérkezéséig kezelésbe vette a sérültet. A szakemberek ezt követően átvették a férfi ellátását, majd kórházba szállították.
A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
