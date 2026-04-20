Benzinnel lelocsolta és felgyújtotta barátnőjét – életveszélyben a nő

Egy egyesült államokbeli 36 éves észak-karolinai nő az életéért küzd, miután 29 éves barátja, Franklin Faircloth április 12-én lelocsolta benzinnel, majd megpróbálta élve elégetni őt – közölte a lawandcrime.

Az áldozat azt mondta a rendőröknek, hogy az elkövető berontott a házába, leöntötte benzinnel, majd felgyújtotta mindkét karját, lábát, mellkasát, hátát, majd a házát is. Ezek után biciklivel elmenekült.

A sértett jelenleg egy traumatológiai központban van, testének körülbelül kétharmadán égési sérülések vannak.

