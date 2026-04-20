Feszítővassal betört a házba, majd agyonverte az anyósát a dühös férj
Benzinnel lelocsolta és felgyújtotta barátnőjét – életveszélyben a nő
Egy egyesült államokbeli 36 éves észak-karolinai nő az életéért küzd, miután 29 éves barátja, Franklin Faircloth április 12-én lelocsolta benzinnel, majd megpróbálta élve elégetni őt – közölte a lawandcrime.
Az áldozat azt mondta a rendőröknek, hogy az elkövető berontott a házába, leöntötte benzinnel, majd felgyújtotta mindkét karját, lábát, mellkasát, hátát, majd a házát is. Ezek után biciklivel elmenekült.
A sértett jelenleg egy traumatológiai központban van, testének körülbelül kétharmadán égési sérülések vannak.
A vádlott jogellenesen, szándékosan és bűnös módon gyújtotta fel a sértett által lakott lakóházat
– áll az elfogatóparancsban.
A tettest április 13-án letartóztatták, gyilkossági kísérlettel, gyújtogatással, betöréssel, súlyos testi sértéssel és családon belüli erőszakkal vádolják.
Legközelebb május 8-án kell bíróság elé állnia.
Nyitókép: Sampson megyei seriffhivatal
+Ez is érdekelheti
Trolibusz hajtott egy üzletbe, fotókon a tragédia
Kizuhant a babakocsiból, életveszélyes állapotban került kórházba egy csecsemő
Videón a brutális földrengés Japánban, szökőárriadót is elrendeltek
Átszúrta egy kisfiú lábát a kerítés, mentők és tűzoltók vonultak a helyszínre – Fotók
Egy holttest úszott a Dunában, azonnal rendőrt hívtak
Agyonütött az áram egy kislányt a poroskői tónál
Nyolc gyereket ölt meg egy fegyveres
Hátborzongató csomag a vonaton: A rémísztő felirat nem hazudott
Donald Trump: hétfőn folytatódik a béketárgyalás Iránnal
Többen megsebesültek egy egyetemi campuson kitört lövöldözésben az Egyesült Államokban
Ismét zsinagógát próbáltak felgyújtani Londonban