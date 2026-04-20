2026. április 21. kedd, Konrád
10°C Budapest
gyújtogatás
barátnő
életveszély

Benzinnel lelocsolta és felgyújtotta barátnőjét – életveszélyben a nő

Az áldozat testének kétharmadán égési sérülések vannak.
2026. április 20., hétfő 20:16
Vágólapra másolva!

Egy egyesült államokbeli 36 éves észak-karolinai nő az életéért küzd, miután 29 éves barátja, Franklin Faircloth április 12-én lelocsolta benzinnel, majd megpróbálta élve elégetni őt – közölte a lawandcrime.

Az áldozat azt mondta a rendőröknek, hogy az elkövető berontott a házába, leöntötte benzinnel, majd felgyújtotta mindkét karját, lábát, mellkasát, hátát, majd a házát is. Ezek után biciklivel elmenekült. 

A sértett jelenleg egy traumatológiai központban van, testének körülbelül kétharmadán égési sérülések vannak.

A vádlott jogellenesen, szándékosan és bűnös módon gyújtotta fel a sértett által lakott lakóházat

 – áll az elfogatóparancsban. 

A tettest április 13-án letartóztatták, gyilkossági kísérlettel, gyújtogatással, betöréssel, súlyos testi sértéssel és családon belüli erőszakkal vádolják.

Legközelebb május 8-án kell bíróság elé állnia.

Nyitókép: Sampson megyei seriffhivatal

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra