Dráma a Szent Mihály-hegyen, több egység sietett a helyszínre

Szombaton egy túrázó a Szent Mihály-hegyről Nagymaros felé tartva megcsúszott, megsérült a bokája, nem tudott egyedül lejönni a hegyről. Így tárcsázta a segélyhívót - derült ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság keddi Facebook-közleményéből.

A váci hivatásos és a nagymarosi önkéntes tűzoltók, valamint a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat tagjai siettek a bajbajutott nő segítségére.

Fotó: Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat

A szakemberek szerint a Szent Mihály-hegynek ez a szakasza mentési szempontból különösen nehéz terep, ezért a műveletirányítás a három lehetséges útvonal közül azt választotta, amelyen a leggyorsabban és a legbiztonságosabban lehetett megközelíteni a sérültet. A mentőcsapat a nagymarosi Panoráma út végétől kezdődő, sárga sávval jelzett ösvényen indult el.