Dráma a Szent Mihály-hegyen, több egység sietett a helyszínre
Szombaton egy túrázó a Szent Mihály-hegyről Nagymaros felé tartva megcsúszott, megsérült a bokája, nem tudott egyedül lejönni a hegyről. Így tárcsázta a segélyhívót - derült ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság keddi Facebook-közleményéből.
A váci hivatásos és a nagymarosi önkéntes tűzoltók, valamint a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat tagjai siettek a bajbajutott nő segítségére.
A szakemberek szerint a Szent Mihály-hegynek ez a szakasza mentési szempontból különösen nehéz terep, ezért a műveletirányítás a három lehetséges útvonal közül azt választotta, amelyen a leggyorsabban és a legbiztonságosabban lehetett megközelíteni a sérültet. A mentőcsapat a nagymarosi Panoráma út végétől kezdődő, sárga sávval jelzett ösvényen indult el.
Az egységek a Rigó-hegyi elágazásig tudtak kocsival feljutni, onnan gyalog mentek tovább. A gyors szervezésnek köszönhetően így is negyven perccel a riasztás után a sérültnél voltak, és azonnal megkezdték az ellátását.
A bajbajutott nő állapotát stabilizálták, majd speciális hordágyon lehozták a hegyről.
Mintegy 1200 méteren, embert próbáló terepen vitték a Panoráma út végéig, ahol már mentőautó várta.
Nyitókép: Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat
