Sokkoló részletek derültek ki a mosonmagyaróvári gyermekgázolásról - fotóval
Felháborító esetről számolt be a Győri Járási Ügyészség az ugyeszseg.hu oldalon kedden: vádat emeltek egy 45 éves férfi ellen, aki elütött egy kerékpározó gyermeket, majd segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt.
A vádirat szerint a férfi 2024 februárjában, a délutáni órákban Mosonmagyaróváron közlekedett autójával. Egy kereszteződésben hátramenetben próbált megfordulni, majd amikor újra előre indult, nem volt kellően figyelmes, és járművének elejével elsodorta a járdán kerékpározó kiskorút. A gyermek az ütközés következtében a földre esett.
A sofőr ugyan kiszállt az autóból, de nem a sértett sérüléseivel foglalkozott, hanem a gépkocsijáról leszedte az első rendszámtáblát, bedobta az első ülésre, majd visszaült az autóba és elhajtott a helyszínről
- írták a közleményben.
A baleset során a gyermek nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.
A Győri Járási Ügyészség a férfit minősített segítségnyújtás elmulasztásával, valamint egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével vádolja. A halmazati szabályok alapján akár négy és fél év szabadságvesztés is kiszabható vele szemben.
Az ügyészség emellett indítványozta, hogy a bíróság határozott időre tiltsa el a férfit a járművezetéstől.
Az ügyben várhatóan a Mosonmagyaróvári Járásbíróság hozza meg a végső döntést.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
