Sokkoló részletek derültek ki a mosonmagyaróvári gyermekgázolásról - fotóval
Elütött egy kisfiút, majd nyomtalanul eltűnt egy autós.
2026. április 21., kedd 10:30
Felháborító esetről számolt be a Győri Járási Ügyészség az ugyeszseg.hu oldalon kedden: vádat emeltek egy 45 éves férfi ellen, aki elütött egy kerékpározó gyermeket, majd segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt.

A vádirat szerint a férfi 2024 februárjában, a délutáni órákban Mosonmagyaróváron közlekedett autójával. Egy kereszteződésben hátramenetben próbált megfordulni, majd amikor újra előre indult, nem volt kellően figyelmes, és járművének elejével elsodorta a járdán kerékpározó kiskorút. A gyermek az ütközés következtében a földre esett.

Forrás: ugyeszseg.hu

A sofőr ugyan kiszállt az autóból, de nem a sértett sérüléseivel foglalkozott, hanem a gépkocsijáról leszedte az első rendszámtáblát, bedobta az első ülésre, majd visszaült az autóba és elhajtott a helyszínről

-    írták a közleményben.

A baleset során a gyermek nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.

Forrás: ugyeszseg.hu

A Győri Járási Ügyészség a férfit minősített segítségnyújtás elmulasztásával, valamint egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével vádolja. A halmazati szabályok alapján akár négy és fél év szabadságvesztés is kiszabható vele szemben.

Az ügyészség emellett indítványozta, hogy a bíróság határozott időre tiltsa el a férfit a járművezetéstől.

Az ügyben várhatóan a Mosonmagyaróvári Járásbíróság hozza meg a végső döntést.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

