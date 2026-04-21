Sokkoló részletek derültek ki a mosonmagyaróvári gyermekgázolásról - fotóval

A baleset során a gyermek nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.

A Győri Járási Ügyészség a férfit minősített segítségnyújtás elmulasztásával, valamint egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével vádolja. A halmazati szabályok alapján akár négy és fél év szabadságvesztés is kiszabható vele szemben.

Az ügyészség emellett indítványozta, hogy a bíróság határozott időre tiltsa el a férfit a járművezetéstől.

Az ügyben várhatóan a Mosonmagyaróvári Járásbíróság hozza meg a végső döntést.