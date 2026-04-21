Horror Egerben, egy nőt holtan találtak

Megrázó esetről számolt be a heol.hu: hétfő este brutális gyilkosság történt Eger egyik csendes városrészében, a Lajosvárosban.

A Kiskanda utca egyik társasházánál hirtelen rendőrautók jelentek meg, és a környéket rövid idő alatt ellepték az egyenruhások. A helyszínen gyilkosság miatt indult helyszínelés, ami az ott élőket is mélyen megrázta: Információk szerint egy férfi végezhetett a feleségével a lakásban.

Az áldozat lánya a közösségi médiában közölte a sajnálatos hírt:

Forrás: Facebook

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kedden közölte az MTI-vel, hogy a elkövető férfit őrizetbe vették.