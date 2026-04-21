Ez most minden magyar autóst érint! Mutatjuk a részleteket
Horror Egerben, egy nőt holtan találtak
Megrázó esetről számolt be a heol.hu: hétfő este brutális gyilkosság történt Eger egyik csendes városrészében, a Lajosvárosban.
A Kiskanda utca egyik társasházánál hirtelen rendőrautók jelentek meg, és a környéket rövid idő alatt ellepték az egyenruhások. A helyszínen gyilkosság miatt indult helyszínelés, ami az ott élőket is mélyen megrázta: Információk szerint egy férfi végezhetett a feleségével a lakásban.
Az áldozat lánya a közösségi médiában közölte a sajnálatos hírt:
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kedden közölte az MTI-vel, hogy a elkövető férfit őrizetbe vették.
A nyomozás eddigi adatai alapján a 68 éves férfi hétfőn este otthonukban bántalmazta 62 éves feleségét, aki ennek következtében életét vesztette
- nyilatkozta Vámos Boglárka.
Az egri rendőrök a gyanúsítottat a főkapitányságra előállították és kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását
- tette hozzá.
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett miatt folytat eljárást az ügyben.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
