Horror Egerben, egy nőt holtan találtak
Egy társasházi lakásban történt a tragédia.
2026. április 21., kedd 10:36
Frissítve: 2026. április 21., kedd 10:41
Megrázó esetről számolt be a heol.hu: hétfő este brutális gyilkosság történt Eger egyik csendes városrészében, a Lajosvárosban.

A Kiskanda utca egyik társasházánál hirtelen rendőrautók jelentek meg, és a környéket rövid idő alatt ellepték az egyenruhások. A helyszínen gyilkosság miatt indult helyszínelés, ami az ott élőket is mélyen megrázta: Információk szerint egy férfi végezhetett a feleségével a lakásban.

Az áldozat lánya a közösségi médiában közölte a sajnálatos hírt:

Forrás: Facebook

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kedden közölte az MTI-vel, hogy a elkövető férfit őrizetbe vették.

A nyomozás eddigi adatai alapján a 68 éves férfi hétfőn este otthonukban bántalmazta 62 éves feleségét, aki ennek következtében életét vesztette

-    nyilatkozta Vámos Boglárka.

Az egri rendőrök a gyanúsítottat a főkapitányságra előállították és kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását

- tette hozzá.

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett miatt folytat eljárást az ügyben.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

