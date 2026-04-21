Hadgyakorlaton robbant fel egy japán harckocsi, három katona meghalt

Három japán katona meghalt, egy megsebesült, amikor harckocsijuk felrobbant egy katonai gyakorlaton kedden - közölte az MTI Takaicsi Szanae miniszterelnök bejelentését.
2026. április 21., kedd 11:13
A robbanást egy lőszer okozta a harckocsi belsejében, amely gyakorlaton vett részt a Japán Önvédelmi Erők gyakorlóterén, Óita prefektúrában, a szigetcsoport délnyugati részén. Takaicsi részvétét nyilvánította.


2024. április 20-án két japán katonai helikopter ütközött össze, akkor nyolcan haltak meg. Tavaly májusban egy gyakorlat során két katona vesztetett életét, amikor repülőgépük, röviddel a felszállást követően, lezuhant.

