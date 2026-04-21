Hadgyakorlaton robbant fel egy japán harckocsi, három katona meghalt

A robbanást egy lőszer okozta a harckocsi belsejében, amely gyakorlaton vett részt a Japán Önvédelmi Erők gyakorlóterén, Óita prefektúrában, a szigetcsoport délnyugati részén. Takaicsi részvétét nyilvánította.

A tank gun accidentally discharged during training at the Hijudai training area in Oita Prefecture, Japan. Three men were killed and one woman was injured.

All four were reportedly inside a Type 10 tank when the shell detonated.

— 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) April 21, 2026



2024. április 20-án két japán katonai helikopter ütközött össze, akkor nyolcan haltak meg. Tavaly májusban egy gyakorlat során két katona vesztetett életét, amikor repülőgépük, röviddel a felszállást követően, lezuhant.

