Bombafenyegetés miatt nem kezdődött meg a tanítás több zágrábi középiskolában

A hatóság tájékoztatása szerint a robbanószerkezetek elhelyezéséről szóló bejelentések után a diákokat és az alkalmazottakat kiküldték az épületekből. A rendőrség egységei a helyszínre vonultak, és megkezdték az iskolák átvizsgálását.

A zágrábi rendőrség közölte: további információk az ellenőrzések lezárása után várhatók.

Hétfőn több spliti középiskolában is bombafenyegetés miatt maradt el az oktatás. A rendőrség mintegy ötven oktatási intézményt vizsgált át Spliti-dalmát megyében, robbanószerkezetet azonban egyikben sem találtak, így megállapították, hogy a fenyegetések hamisak voltak.

