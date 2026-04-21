Gránátot dobtak az intézkedő rendőrökre, brutális támadásról érkezett hír
Bombafenyegetés miatt nem kezdődött meg a tanítás több zágrábi középiskolában
A hatóság tájékoztatása szerint a robbanószerkezetek elhelyezéséről szóló bejelentések után a diákokat és az alkalmazottakat kiküldték az épületekből. A rendőrség egységei a helyszínre vonultak, és megkezdték az iskolák átvizsgálását.
A zágrábi rendőrség közölte: további információk az ellenőrzések lezárása után várhatók.
Hétfőn több spliti középiskolában is bombafenyegetés miatt maradt el az oktatás. A rendőrség mintegy ötven oktatási intézményt vizsgált át Spliti-dalmát megyében, robbanószerkezetet azonban egyikben sem találtak, így megállapították, hogy a fenyegetések hamisak voltak.
