Tűz és robbanások voltak egy mianmari kikötőben, halálos áldozatok is vannak
Az ország északnyugati részén fekvő Sagaing régió kikötőjében hétfőn este borult lángba egy olajszállító tartályhajó, amelyet éppen feltöltöttek. A helyi tűzoltóság közlése szerint a lángok gyorsan továbbterjedtek a közeli hajókra, csónakokra és a parton álló járművekre. A robbanásokat is okozó tüzet kedden reggelig még nem sikerült eloltani a jelentések szerint.
Egy szemtanú szerint több ezer hordó üzemanyag volt a kikötőben horgonyzó hajókon. Néhány hajó már lángot fogva próbált kimanőverezni a kikötőből. A tűz a régióban tapasztalt kánikulai hőség miatt is gyorsan terjedt - mondták el a helyi lakosok.
Homalinban márciusban is történt egy hasonló baleset: akkor két tartályhajó gyulladt ki, és legalább hat ember vesztette életét.
Forrás: MTI
+Ez is érdekelheti
Iránban kivégeztek egy kémkedéssel és gyújtogatással vádolt férfit
Tömegverekedés tört ki egy falusi kisboltban, botokkal és kövekkel támadtak egymásra – videó
Bombafenyegetés miatt nem kezdődött meg a tanítás több zágrábi középiskolában
Hadgyakorlaton robbant fel egy japán harckocsi, három katona meghalt
Fegyveres férfi gyilkolt és többeket megsebesített Teotihuacan romvárosában
Feszítővassal betört a házba, majd agyonverte az anyósát a dühös férj
Benzinnel lelocsolta és felgyújtotta barátnőjét – életveszélyben a nő
Trolibusz hajtott egy üzletbe, fotókon a tragédia
Kizuhant a babakocsiból, életveszélyes állapotban került kórházba egy csecsemő
Videón a brutális földrengés Japánban, szökőárriadót is elrendeltek
Átszúrta egy kisfiú lábát a kerítés, mentők és tűzoltók vonultak a helyszínre – Fotók