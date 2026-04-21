Tűz és robbanások voltak egy mianmari kikötőben, halálos áldozatok is vannak

Az ország északnyugati részén fekvő Sagaing régió kikötőjében hétfőn este borult lángba egy olajszállító tartályhajó, amelyet éppen feltöltöttek. A helyi tűzoltóság közlése szerint a lángok gyorsan továbbterjedtek a közeli hajókra, csónakokra és a parton álló járművekre. A robbanásokat is okozó tüzet kedden reggelig még nem sikerült eloltani a jelentések szerint.



Egy szemtanú szerint több ezer hordó üzemanyag volt a kikötőben horgonyzó hajókon. Néhány hajó már lángot fogva próbált kimanőverezni a kikötőből. A tűz a régióban tapasztalt kánikulai hőség miatt is gyorsan terjedt - mondták el a helyi lakosok.

Homalinban márciusban is történt egy hasonló baleset: akkor két tartályhajó gyulladt ki, és legalább hat ember vesztette életét.

