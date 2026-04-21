Tűz és robbanások voltak egy mianmari kikötőben, halálos áldozatok is vannak

Tűz és robbanások voltak egy mianmari kikötőben, halálos áldozatok is vannak
Legalább két ember életét vesztette, 11 további pedig megsérült, közülük többen súlyosan, a mianmari Homalin kikötőjében pusztító tűz és robbanások következtében - közölték kedden a helyi hatóságok.
2026. április 21., kedd 12:11
Az ország északnyugati részén fekvő Sagaing régió kikötőjében hétfőn este borult lángba egy olajszállító tartályhajó, amelyet éppen feltöltöttek. A helyi tűzoltóság közlése szerint a lángok gyorsan továbbterjedtek a közeli hajókra, csónakokra és a parton álló járművekre. A robbanásokat is okozó tüzet kedden reggelig még nem sikerült eloltani a jelentések szerint.


Egy szemtanú szerint több ezer hordó üzemanyag volt a kikötőben horgonyzó hajókon. Néhány hajó már lángot fogva próbált kimanőverezni a kikötőből. A tűz a régióban tapasztalt kánikulai hőség miatt is gyorsan terjedt - mondták el a helyi lakosok.

Homalinban márciusban is történt egy hasonló baleset: akkor két tartályhajó gyulladt ki, és legalább hat ember vesztette életét.

Forrás: MTI / A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

