Ez most minden magyar autóst érint! Mutatjuk a részleteket
Meghalt Kékesi István
Hosszan tartó betegség után kedden reggel meghalt a Veszprém vármegyei Csót polgármestere – közölték a falu közösségi médiás csoportjában.
Mint fogalmaztak, Kékesi István egész életében a közösség szolgálatát tekintette a hivatásának. 1998-ban választották meg először a település első emberének, és azóta megszakítás nélkül ő látta el ezt a posztot.
Pedagógusként különösen fontos volt számára a gyermekek jövője. Szívügye volt az iskola, az óvoda, a bölcsőde, a játszótér és a sportpálya fejlesztése. Tudta, hogy ezek a helyek adják a falu szívét, ahol a gyerekek tanulnak, játszanak, növekednek és ahol a közösség ereje formálódik
– olvasható a bejegyzésben.
Hozzátették, Kékesi István támogatta az egyházközösségeket és a civil szervezeteket, és mindig számíthattak rá az emberek, ha segítségre volt szükségük.
Csóton most nem csak a köztiszteletben álló polgármestert, de férjet, apát, nagyapát és testvért is gyászolnak.
Mindig mindenkihez volt egy jó szava. Vidámsága, jó kedélye szívmelengető emlék számunkra. Egy igazi példakép marad mindannyiunknak. Nyugodjon békében
– zárul a búcsú Kékesi Istvántól.
