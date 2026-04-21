2026. április 21. kedd, Konrád
Meghalt Kékesi István

Megrendítő hír érkezett.
2026. április 21., kedd 13:07
Hosszan tartó betegség után kedden reggel meghalt a Veszprém vármegyei Csót polgármestere – közölték a falu közösségi médiás csoportjában

Mint fogalmaztak, Kékesi István egész életében a közösség szolgálatát tekintette a hivatásának. 1998-ban választották meg először a település első emberének, és azóta megszakítás nélkül ő látta el ezt a posztot.

Pedagógusként különösen fontos volt számára a gyermekek jövője. Szívügye volt az iskola, az óvoda, a bölcsőde, a játszótér és a sportpálya fejlesztése. Tudta, hogy ezek a helyek adják a falu szívét, ahol a gyerekek tanulnak, játszanak, növekednek és ahol a közösség ereje formálódik

 – olvasható a bejegyzésben.

Hozzátették, Kékesi István támogatta az egyházközösségeket és a civil szervezeteket, és mindig számíthattak rá az emberek, ha segítségre volt szükségük.

Fotó: Csóti Közösség / Facebook

Csóton most nem csak a köztiszteletben álló polgármestert, de férjet, apát, nagyapát és testvért is gyászolnak. 

Mindig mindenkihez volt egy jó szava. Vidámsága, jó kedélye szívmelengető emlék számunkra. Egy igazi példakép marad mindannyiunknak. Nyugodjon békében

 – zárul a búcsú Kékesi Istvántól. 

 

