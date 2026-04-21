Meghalt Kékesi István

Hosszan tartó betegség után kedden reggel meghalt a Veszprém vármegyei Csót polgármestere – közölték a falu közösségi médiás csoportjában.

Mint fogalmaztak, Kékesi István egész életében a közösség szolgálatát tekintette a hivatásának. 1998-ban választották meg először a település első emberének, és azóta megszakítás nélkül ő látta el ezt a posztot.

Pedagógusként különösen fontos volt számára a gyermekek jövője. Szívügye volt az iskola, az óvoda, a bölcsőde, a játszótér és a sportpálya fejlesztése. Tudta, hogy ezek a helyek adják a falu szívét, ahol a gyerekek tanulnak, játszanak, növekednek és ahol a közösség ereje formálódik

– olvasható a bejegyzésben.

Hozzátették, Kékesi István támogatta az egyházközösségeket és a civil szervezeteket, és mindig számíthattak rá az emberek, ha segítségre volt szükségük.