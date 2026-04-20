Erdőbe vitte a GPS az idős házaspárt Nagylócon, veszélybe kerültek

Egy idős házaspár került veszélybe, amikor a GPS-re bízták az útvonaltervezést, ami egy rövidebb utat ajánlva bevezette őket a Nógrád vármegyei Nagylóc környéki erdőbe – közölte a Nagylóci Polgárőr Egyesület a Facebook-oldalán.



Mint kiderült, a riadt házaspár Nógrádmegyerbe szeretett volna eljutni, amikor hirtelen az erdőben találták magukat, és hiába próbáltak kijutni a rengetegből, minél jobban igyekeztek, annál jobban eltévedtek.



Ám a szerencse szembe jött velük, ugyanis egy helyi egyesület épp quad túrát tartott, így segítettek a kétségbeesett párnak, megfordították a kocsijukat, és kivezettük őket a legközelebbi betonútra, ahonnan már biztonsággal folytathatták útjukat.