2026. április 21. kedd, Konrád
10°C Budapest
gps
útvonal
eltévedt
erdő

Erdőbe vitte a GPS az idős házaspárt Nagylócon, veszélybe kerültek

Erdőbe vitte a GPS az idős házaspárt Nagylócon, veszélybe kerültek
Rövidebb útvonalat ajánlott.
2026. április 20., hétfő 18:02
Vágólapra másolva!

Egy idős házaspár került veszélybe, amikor a GPS-re bízták az útvonaltervezést, ami egy rövidebb utat ajánlva bevezette őket a Nógrád vármegyei Nagylóc környéki erdőbe – közölte a Nagylóci Polgárőr Egyesület a Facebook-oldalán.


Mint kiderült, a riadt házaspár Nógrádmegyerbe szeretett volna eljutni, amikor hirtelen az erdőben találták magukat, és hiába próbáltak kijutni a rengetegből, minél jobban igyekeztek, annál jobban eltévedtek.


Ám a szerencse szembe jött velük, ugyanis egy helyi egyesület épp quad túrát tartott, így segítettek a kétségbeesett párnak, megfordították a kocsijukat, és kivezettük őket a legközelebbi betonútra, ahonnan már biztonsággal folytathatták útjukat. 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra