A magyar használtpiac szent tehenei: 2026-ban már a legendák is rozsdásodnak?
A hazai használtautó-piacon vannak típusok, amik nem egyszerű közlekedési eszközként, hanem vallásos áhítattal vegyes családi ereklyeként tekintünk. Ezek azok az autók, amikről mindenki tud egy történetet, amiben félmillió kilométer után is csak olajat kellett cserélni. Ismerős, ugye?
A hirdetéseket böngészve egy sokkal kíméletlenebb egyenletet kell megoldanunk: Megéri-e még az adott modell ennyi idősen, ebben az árkategóriában és ilyen csillagászati futásteljesítmény mellett?
Megvizsgáltuk, mi maradt a nagy nevek dicsőségéből 2026-ban:
1. Suzuki Swift II 1.3 GLX
Gyors adatlap
- Újkori ár: 2 450 000 Ft. Mai pénzen: kb. 6,4 millió Ft.
- Teljesítmény / nyomaték: 92 LE, 116 Nm.
- Férőhely és karosszéria: 5 fő, 5 ajtós ferdehátú.
- Gyártás: 2005–2011.
Amikor ez a Swift megérkezett, a hazai valóság egyik legtisztább válasza volt a „miből vegyek normális autót?” kérdésre. Könnyű, egyszerű, őszinte kis gép: szívó benzines, kézi váltó, vállalható dinamika, városban pont akkora, mint egy józan döntés. Nem véletlen, hogy fél Magyarországon ilyenben tanult meg valaki kuplungot használni.
A gond az, hogy a piac még mindig úgy árazza, mintha ez egy frissen felfedezett népi hős lenne. A Használtautó.hu-n ma is simán felbukkan 2007-es, 1.3-as GLX közel 889 ezer forintért, bő 273 ezer kilométerrel, miközben a What Car a fényezés sérülékenységét és a gyors első gumikopást is külön kiemeli, a Swiftnél pedig a tartósságot sem sorolja Suzuki legerősebb pontjai közé.
És ettől lesz trükkös vétel. Mert szerethető? Abszolút. Csak ma már egy öreg Swiftre sokan nem az autó állapota alapján licitálnak, hanem a típusról szóló jó emlékekre. Az pedig ritkán olcsó műfaj.
2. Toyota Corolla 1.6 Linea Terra
Gyors adatlap
- Újkori ár: 3 945 000 Ft. Mai pénzen: kb. 13,2 millió Ft.
- Teljesítmény / nyomaték: 110 LE, 150 Nm.
- Férőhely és karosszéria: 5 fő, kompakt Corolla-karosszéria.
- Gyártás: 2001–2004.
A Corolla neve köré nálunk külön vallás épült. Ha valaki azt mondja, „csak menjen, ne kelljen vele foglalkozni”, öt másodpercen belül valaki úgyis bedobja, hogy Toyota Corolla. És ezt nehéz vitatni: a típus tényleg a megbízhatóság szinonimája lett, új korában sem a csillogással, hanem a kiszámíthatósággal hódított.
Csak közben eltelt több mint húsz év. A Használtautó.hu-n egy 2000-es 1.6 Linea Terra 800 ezer, egy 2004-es pedig 1,09 millió forint környékén is felbukkanhat, vagyis a „biztos vétel” felára itt már nagyon is létezik. Nagy típushibából kevés akad, inkább kisebb bosszúságok, mint például a féknyikorgás és lámpatest-párásodás, a tanksapka környéke, a csomagtérajtó zsanérjait, az ajtóaljakat és a küszöböket is említik ellenőrzendő rozsdapontként.
Vagyis a Corolla továbbra sem rossz autó. Csak már nem automatikusan jó üzlet. Amikor egy húszéves kompaktot már nem a saját kora, hanem a legendája alapján áraznak, ott könnyen a hírnevet fizeted ki, nem csak a lemezt és a csavarokat.
3. Honda Civic VIII 1.8 Sport
Gyors adatlap
- Újkori ár: 5 079 000 Ft. Mai pénzen: kb. 13,2 millió Ft.
- Teljesítmény / nyomaték: 140 LE, 174 Nm.
- Férőhely és karosszéria: 5 fő, 5 ajtós ferdehátú.
- Gyártás: 2005–2008.
Az ufó Civic pontosan az az autó, amire még ma is felkapja a fejét az ember. Digitális műszerfal, űrhajós forma, 1,8-as szívó benzines, normális teljesítmény, nagy csomagtartó, ügyes hátsó ülések – ez nem sima közlekedőedény volt, hanem egy olyan Honda, amelynek karaktere is volt. A What Car máig kiemeli a nagy csomagtartót és az okos ülésrendszert, miközben a valós fogyasztását is vállalhatónak tartja.
A baj az, hogy ezt a piac is pontosan tudja. Ma egy 2006-os 1.8 Sportot 1,79 millióért, egy 2008-ast pedig 2,399 millióért is látni, ami már nem a „józan kompakt” árszintje, hanem a Civic-adó. Tipikus hibaforrás az ablak- és lámpatömítések elöregedése, ami párásodáshoz és a csomagtartó beázásához vezet. Emellett nem árt figyelni az egyenetlen gumikopásra és a gyanús fékzajokra sem – ezek gyakran jelzik, hogy a legendás technika alatt már fárad a futómű.
Ettől még az 1.8 i-VTEC ma is remek szerkezet, és az egész autóban van valami nagyon hondás makacsság. Csak ha már kétmillió környékén járunk egy közel húszéves kompaktért, onnantól nem elég, hogy menő. Olyannak is kell lennie, mint amennyit kérnek érte.
4. Škoda Octavia II 1.9 PD TDI Ambiente
Gyors adatlap
- Újkori ár: 5 403 000 Ft. Mai pénzen: kb. 15 millió Ft.
- Teljesítmény / nyomaték: 105 LE, 250 Nm.
- Férőhely és karosszéria: 5 fő, 5 ajtós ferdehátú, 560 literes csomagtér.
- Gyártás: 2004–2009.
Az Octavia 1.9 PD TDI a magyar utak dízel népmeséje. Akkora csomagtartó, hogy egy kisebb életválság is elfér benne, nyomatékból meg annyi, hogy fél gázon is úgy megy, mintha folyton sietne valahová. Nem véletlen, hogy céges autóként, családi igáslóként és országjáró kilométer zabálóként is legendává vált.
Csakhogy a legenda mögött elképesztően sok használat áll. A Használtautó.hu-n nem nehéz 2005–2006-os példányokat 890–898 ezer forint környékén találni, jellemzően közel 270 ezer kilométerrel, és ez csak az, amit a hirdetésben látsz. Bár a kézi váltók szerkezetileg szinte elpusztíthatatlanok, a dízelváltozatoknál a kettős tömegű lendkerék már komoly anyagi fájdalomküszöböt karcolhat. Különösen az 1.9 TDI motoroknál érdemes figyelni: ezeknél a DMF-hibák nem számítanak ritkaságnak, és a csere költsége gyorsan átírhatja a 'gazdaságos dízel' mítoszát.”
Ezért az Octavia ma már nem „vakon ajánlható”, hanem nagyon alaposan ellenőrizendő. Jó autó? Igen. De a legtöbb eladó példány már nem a hőskorában van, hanem a negyedik-ötödik felvonásban.
5. Toyota Prius III 1.8 HSD
Gyors adatlap
- Újkori ár: 8 670 000 Ft. Mai pénzen: kb. 18,3 millió Ft.
- Teljesítmény / nyomaték: 99 LE, 142 Nm.
- Férőhely és karosszéria: 5 fő, 5 ajtós ferdehátú.
- Gyártás: 2009–2012 ebben a kivitelben.
A Prius a maga idejében úgy nézett ki, mint egy tudományos projekt, amit véletlenül rendszámoztak is. És működött. Négy liter körüli vegyes fogyasztás, csendes városi haladás, automata érzet, hibrid technika . Ekkor még a többi márka a dízelből próbálta kicsavarni a jövőt, a Toyota már rég elment mellette.
Épp ezért a Priusnak ma is brutális a renoméja. A Használtautó.hu-n egy 2009-es, 580 ezret futott példányt 2,19 millióért, egy 2012-es, 303 ezres autót 2,45 millióért, egy 2012-es, 194 ezres darabot pedig már 3,59 millióért is látni. Közben a Toyota hivatalos programban külön foglalkozott a 2010–2012-es Priusoknál jelentkező, beragadó EGR-szeleppel összefüggő hidegindítási rázással és hibakóddal, illetve a fékrásegítő és fékrásegítő-szivattyú belső hibáival is.
És itt jön a nagy csavar: a Prius még mindig zseniális városi használati tárgy, de már nem ingyenes csoda. Egy öregedő hibridnél a technika érték, csak épp akkor is az marad, amikor javítani kell. Ha jó példányt fogsz ki, nagyon jó tud lenni. Csak ma már a „Prius úgysem romlik el” mondat helyett az a helyes kérdés, hogy melyik része mikor és mennyiért.
Összegezve ezek nem rossz autók. Épp ellenkezőleg: azért ajánlják őket ennyien, mert valamikor tényleg nagyon jók voltak. A baj ott kezdődik, amikor a típus hírneve erősebb lesz, mint az adott példány állapota, futása és ára.
Régi igazság, hogy nem a jó típus a jó vétel, hanem a jó autó jó pénzért.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
