A magyar használtpiac szent tehenei: 2026-ban már a legendák is rozsdásodnak?

Ezért az Octavia ma már nem „vakon ajánlható”, hanem nagyon alaposan ellenőrizendő. Jó autó? Igen. De a legtöbb eladó példány már nem a hőskorában van, hanem a negyedik-ötödik felvonásban.

5. Toyota Prius III 1.8 HSD

Gyors adatlap

Újkori ár: 8 670 000 Ft. Mai pénzen: kb. 18,3 millió Ft.

Teljesítmény / nyomaték: 99 LE, 142 Nm.

Férőhely és karosszéria: 5 fő, 5 ajtós ferdehátú.

Gyártás: 2009–2012 ebben a kivitelben.

A Prius a maga idejében úgy nézett ki, mint egy tudományos projekt, amit véletlenül rendszámoztak is. És működött. Négy liter körüli vegyes fogyasztás, csendes városi haladás, automata érzet, hibrid technika . Ekkor még a többi márka a dízelből próbálta kicsavarni a jövőt, a Toyota már rég elment mellette.

Épp ezért a Priusnak ma is brutális a renoméja. A Használtautó.hu-n egy 2009-es, 580 ezret futott példányt 2,19 millióért, egy 2012-es, 303 ezres autót 2,45 millióért, egy 2012-es, 194 ezres darabot pedig már 3,59 millióért is látni. Közben a Toyota hivatalos programban külön foglalkozott a 2010–2012-es Priusoknál jelentkező, beragadó EGR-szeleppel összefüggő hidegindítási rázással és hibakóddal, illetve a fékrásegítő és fékrásegítő-szivattyú belső hibáival is.

És itt jön a nagy csavar: a Prius még mindig zseniális városi használati tárgy, de már nem ingyenes csoda. Egy öregedő hibridnél a technika érték, csak épp akkor is az marad, amikor javítani kell. Ha jó példányt fogsz ki, nagyon jó tud lenni. Csak ma már a „Prius úgysem romlik el” mondat helyett az a helyes kérdés, hogy melyik része mikor és mennyiért.

Összegezve ezek nem rossz autók. Épp ellenkezőleg: azért ajánlják őket ennyien, mert valamikor tényleg nagyon jók voltak. A baj ott kezdődik, amikor a típus hírneve erősebb lesz, mint az adott példány állapota, futása és ára.

Régi igazság, hogy nem a jó típus a jó vétel, hanem a jó autó jó pénzért.

