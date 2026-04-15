Emberi csontvázra bukkant egy férfi kutyasétáltatás közben, egy férfi az áldozat

Legalább három éve ott heverhetett.
2026. április 15., szerda 12:13
Emberi csontvázra bukkantak hétfőn a szlovákiai Besztercebánya Fončorda városrészében, egy nehezen megközelíthető területen, amire egy kutyáját sétáltató férfi talált rá – közölte a paraméter.sk.

Mint kiderült, legalább már három éve ott lehettek az emberi maradványok, melyeket ágak és levelek borítottak.

A rendőrség még a felfedezés éjszakáján átkutatta a területet, ahol iratokat is találtak, azt viszont egyelőre nem erősítették meg, hogy bármiféle összefüggésben lehetnek az elhunyttal.

A helyszínre orvosszakértőt is hívtak, aki megállapította, hogy minden bizonnyal egy férfi földi maradványait találhatták meg, további részleteket viszont csak a labor- és DNS-vizsgálatok után tudnak majd mondani. 

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

