Emberi csontvázra bukkant egy férfi kutyasétáltatás közben, egy férfi az áldozat
Emberi csontvázra bukkantak hétfőn a szlovákiai Besztercebánya Fončorda városrészében, egy nehezen megközelíthető területen, amire egy kutyáját sétáltató férfi talált rá – közölte a paraméter.sk.
Mint kiderült, legalább már három éve ott lehettek az emberi maradványok, melyeket ágak és levelek borítottak.
A rendőrség még a felfedezés éjszakáján átkutatta a területet, ahol iratokat is találtak, azt viszont egyelőre nem erősítették meg, hogy bármiféle összefüggésben lehetnek az elhunyttal.
A helyszínre orvosszakértőt is hívtak, aki megállapította, hogy minden bizonnyal egy férfi földi maradványait találhatták meg, további részleteket viszont csak a labor- és DNS-vizsgálatok után tudnak majd mondani.
