Elszabadult a pokol egy buszon, félelmetes videó készült az esetről
Lövöldözést jelentettek egy törökországi középiskolából, többen meghaltak
A kormányzó elmondta, hogy az elkövető az iskola egyik diákja volt, aki magával is végzett. A fiú a rendőrségnél szolgáló édesapjától szerezte meg a fegyvert - tette hozzá.
Az elkövető motivációja egyelőre ismeretlen.
Alig egy nappal korábban egy másik halálos lövöldözés is történt az ország keleti részén lévő Sanliurfa tartomány egyik iskolájában, ahol az elkövető, az intézmény volt diákja, szintén végzett magával.
+Ez is érdekelheti
