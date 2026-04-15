Lövöldözést jelentettek egy törökországi középiskolából, többen meghaltak

A kormányzó elmondta, hogy az elkövető az iskola egyik diákja volt, aki magával is végzett. A fiú a rendőrségnél szolgáló édesapjától szerezte meg a fegyvert - tette hozzá.

Az elkövető motivációja egyelőre ismeretlen.

#BREAKING : A student opened fire in two classrooms at a school in southeastern Turkey on Wednesday, killing four people and injuring 20 others, an official said. Authorities said the suspect was also killed.#Turkey #Kahramanmaras #SchoolShooting #Gunshot #Gunfire pic.twitter.com/7xhgwHOtMo — upuknews (@upuknews1) April 15, 2026



Alig egy nappal korábban egy másik halálos lövöldözés is történt az ország keleti részén lévő Sanliurfa tartomány egyik iskolájában, ahol az elkövető, az intézmény volt diákja, szintén végzett magával.