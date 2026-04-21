Váratlanul visszatért Ferencvárosba Varga Barnabás, így fogadták a klubnál

Váratlanul visszatért Ferencvárosba Varga Barnabás, így fogadták a klubnál
Néhány hónap után újra a Népligetben látták a válogatott csatárát.
2026. április 21., kedd 15:37
Varga Barnabás visszatért egykori klubjához, a Ferencvárosi TC-hez. Persze szó sincs arról, hogy a magyar válogatott támadó visszaigazolt volna a fővárosi zöld-fehérekhez, mindössze annyi történt, hogy meglepte korábbi társait, és váratlanul betoppant az edzésükre. 

A Fradi.hu számolt be róla, hogy az FTC színeiben 113 meccsen 70 gólt szerző csatár teljesen új szerepkörben is megcsillogtatta a tudását, hiszen ő szolgálta fel a kávét az étteremben a csapatnak.

Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal. Amikor aláírtam a görögökhöz, akkor nem is igazán tudtam elköszönni a Fraditól úgy, ahogy akartam 

– ecsetelt Varga Barnabás, aki január óta már az AEK Athén együttesét erősíti. 


A zöld sasok idei Európa Liga-menetelésében így is oroszlánrészt vállalt, hiszen az ősz folyamán több találattal is hozzájárult ahhoz, hogy a Ferencváros magabiztosan jusson tovább az alapszakaszból. 

A 31 éves futballista elárulta, csütörtökig még Magyarországon tartózkodik.

 

