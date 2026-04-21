Váratlanul visszatért Ferencvárosba Varga Barnabás, így fogadták a klubnál

Varga Barnabás visszatért egykori klubjához, a Ferencvárosi TC-hez. Persze szó sincs arról, hogy a magyar válogatott támadó visszaigazolt volna a fővárosi zöld-fehérekhez, mindössze annyi történt, hogy meglepte korábbi társait, és váratlanul betoppant az edzésükre.

A Fradi.hu számolt be róla, hogy az FTC színeiben 113 meccsen 70 gólt szerző csatár teljesen új szerepkörben is megcsillogtatta a tudását, hiszen ő szolgálta fel a kávét az étteremben a csapatnak.

Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal. Amikor aláírtam a görögökhöz, akkor nem is igazán tudtam elköszönni a Fraditól úgy, ahogy akartam

– ecsetelt Varga Barnabás, aki január óta már az AEK Athén együttesét erősíti.