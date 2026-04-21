Megszakad a szív: búcsúzik a rajongók kedvence, Samu - fotóval
Meghan Markel videója felrobbantotta az internetet, betekintést engedett a legintimebb családi pillanatokba
Meghan Markle és Harry herceg a napokban olyat posztolt, amitől az egész internet lázban ég.
Bár az utóbbi években szigorúan óvták a magánéletüket, most kivételt tettek.
A páros 2018 óta most járt először Ausztráliában, ahonnan egy meglepően személyes, profin összeállított videóval jelentkeztek. A sajtó persze azonnal kiszúrta a lényeget: ez a montázs jóval több egy egyszerű útibeszámolónál.
A közös esti andalgások, a sokatmondó pillantások és egy színfalak mögötti, romantikus csók mind arról árulkodnak, hogy ezúttal a kapcsolatuk legintimebb oldalát is vállalni akarták a kamerák előtt.
Az egykori színésznő persze most sem bízott semmit a véletlenre. A videó alatt stílusosan a Love Is in the Air (Szerelem van a levegőben) című dal szól.
És ha a fülledt pillanatoktól nem olvadt volna el mindenki, Meghan Instagram-sztoriban ledobta a cukiságbombát is: a kaliforniai luxusvillába hazatérő szülőket a kis Archie és Lilibet egy saját készítésű „Welcome Home” meglepetéssel várta.
Persze az ausztrál út nemcsak romantikázásból állt. Harry és Meghan több programon is részt vettek, találkoztak helyiekkel, közösségi szereplőkkel, valamint olyan ügyekhez kapcsolódó eseményeken is megjelentek, amelyek régóta fontosak számukra.
De a figyelem és a hangsúly most mégsem ezeken volt, hanem azon, hogy Meghan milyen hangulatban, milyen képekkel és milyen közelségből mutatta meg Harryt a követőinek.
