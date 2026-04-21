Apa lett Jennifer Aniston exférje, a színésznő reakciója sokakat meglepett

Jennifer Aniston ismét megmutatta, hogyan kell méltósággal viselkedni Hollywoodban. A színésznő volt férje, Justin Theroux első gyereke megszületett, a hírre pedig Aniston olyan visszafogottan, mégis nagyon beszédesen reagált, hogy arra rögtön sokan felkapták a fejüket.

Justin Theroux és jóval fiatalabb felesége, Nicole Brydon Bloom szombaton jelentették be, hogy megszületett első közös gyermekük. A baba érkezését egy meghitt Instagram-poszttal tudatták a világgal, a kép mellé pedig azt írták, hogy megérkezett, és már most mindennél jobban szeretik.

A bejegyzést rengeteg híresség üdvözölte, köztük Jennifer Aniston is. A színésznő egyetlen mozdulattal jelezte, hogy figyel: belájkolta volt férje örömhírét.

Jennifer Aniston számára ugyanis a gyermekvállalás régóta különösen érzékeny téma.

A színésznő korábban nyíltan beszélt arról, hogy hosszú éveken át küzdött azért, hogy saját gyereke lehessen. Elmondása szerint lombikprogrammal is próbálkoztak, de végül el kellett engednie ezt az álmát. Őszintén mesélt arról is, milyen fájdalmas volt szembenézni azzal, hogy vannak dolgok, amelyeket egyszerűen nem tud irányítani az ember.



Éppen ezért sokak szemében különösen erős gesztus, hogy Jennifer Aniston nem elfordult, nem hallgatott látványosan, és pláne nem reagált sértetten, hanem csendesen, elegánsan támogatását fejezte ki volt férje felé. Hollywoodban, ahol az exek között gyakran még egy árnyék is címlapra kerül, ez kifejezetten ritka pillanat.



Jennifer Aniston és Justin Theroux kapcsolata ugyan nem tartott sokáig, de sokáig úgy tűnt, hogy a házasságuk békésebben ért véget, mint a legtöbb hollywoodi románc. A pár a szakítást is közös döntésként kommunikálta, nagyobb dráma nélkül, és a jó viszonyuk állítólag a válás után is megmaradt - áll az instyle.com hétfői cikkében. Most pedig úgy tűnik, ez a csendes tisztelet még mindig működik közöttük.



Közben Justin Theroux élete teljesen új szakaszba lépett. A színész 2023-ban talált rá új szerelmére Nicole Brydon Bloom személyében, két évvel később össze is házasodtak, most pedig megszületett első közös gyermekük. A családi boldogság tehát teljes, a hírre adott Jennifer Aniston-féle reakció pedig csak még inkább ráerősített arra, hogy vannak ritka exkapcsolatok, ami nem sértettségbe csap át, hanem megmarad a kölcsönös tisztelet.