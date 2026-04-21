Megszakad a szív: búcsúzik a rajongók kedvence, Samu - fotóval
A Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebook-oldalán osztott meg egy szívhez szóló hírt kedden: hamarosan elérkezik a búcsú ideje az egyik legkedveltebb lakó, Samu számára.
Szinte észrevétlenül elszaladtak az évek, és bár a mi szemünkben Samu még mindig egy játékos kiselefánt, elérkezett az idő, hogy elhagyja a családi „fészket” (kifutót)
- fogalmaztak a gondozók bejegyzésükben.
A fiatal elefántbika várhatóan még a nyár előtt új otthonba költözik. Hogy pontosan hová, azt egyelőre nem árulták el, de annyit már most tudni lehet: aki még szeretné élőben látni a szerethető ormányost, annak érdemes mielőbb ellátogatnia az állatkertbe.
A posztból az is kiderül, hogy Samu mit sem sejt a közelgő változásról. A tavasz beköszöntével ugyanis szemmel láthatóan élvezi az életet, különösen a pancsolást.
A nyitókép illusztráció: MTI/Faludi Imre
