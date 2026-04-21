2026. április 21. kedd, Konrád
10°C Budapest
állatkert
samu
búcsú

Megszakad a szív: búcsúzik a rajongók kedvence, Samu - fotóval

Megszakad a szív: búcsúzik a rajongók kedvence, Samu - fotóval
Sokan már most hiányolják.
2026. április 21., kedd 16:51
Frissítve: 2026. április 21., kedd 17:03
Vágólapra másolva!

A Fővárosi Állat- és Növénykert a Facebook-oldalán osztott meg egy szívhez szóló hírt kedden: hamarosan elérkezik a búcsú ideje az egyik legkedveltebb lakó, Samu számára.

Szinte észrevétlenül elszaladtak az évek, és bár a mi szemünkben Samu még mindig egy játékos kiselefánt, elérkezett az idő, hogy elhagyja a családi „fészket” (kifutót)

-    fogalmaztak a gondozók bejegyzésükben.

 

A fiatal elefántbika várhatóan még a nyár előtt új otthonba költözik. Hogy pontosan hová, azt egyelőre nem árulták el, de annyit már most tudni lehet: aki még szeretné élőben látni a szerethető ormányost, annak érdemes mielőbb ellátogatnia az állatkertbe.

A posztból az is kiderül, hogy Samu mit sem sejt a közelgő változásról. A tavasz beköszöntével ugyanis szemmel láthatóan élvezi az életet, különösen a pancsolást.

A nyitókép illusztráció: MTI/Faludi Imre

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra